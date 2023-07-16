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佛州以國安為由禁中國公民置產 12州檢長力挺

編譯陳韻涵／綜合15日電
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對法案。(Getty Images)
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對法案。(Getty Images)

愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。

在愛達荷州檢察長拉布拉多(Raúl Labrador)領頭下，阿肯色、喬治亞、印第安納、密西西比、密蘇里、蒙大拿、新罕布夏、北達科他、南達科他、南卡羅來納和猶他共12位檢察長，7日透過法庭之友(amicus brief)向法院提交陳述，反對「美國公民自由聯盟」(ACLU)宣稱SB264法案不平等，並將其貼上種族歧視或違憲標籤。

法庭之友是指一宗訴訟中，不屬於訴訟方，但選擇主動或應法庭邀請而就案件提供意見或協助的人。

12位檢察長寫道，「佛州只是至少24個限制外國人購地的州之一，許多國家也限制外國人在當地置產，但那些州卻獲國家未遭受原告興訟的『種族惡意』驅使，而是透過最基本的國家主權對其領土行使國家職能」。

愛達荷州12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯所簽署，以國安之名，禁止中國...
愛達荷州12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。(路透)

SB264法案本月1日生效，適用「住在」中國、古巴、委內瑞拉、伊朗、敘利亞、俄羅斯和北韓的「外國人」，禁止他們在佛州軍事基地或重要基建設施方圓10哩內持有或購買農地或房地產。此外，該法禁止「中華人民共和國的政治或企業實體購買或收購不動產」。

這些共和黨籍檢察長表示，此法不能單純依照國籍分類對象。

但SB264法案仍准許持有效非觀光簽證，或獲得庇護的個人，可購買一筆不動產，前提是該房屋占地小於兩英畝，且不得在軍事設施方圓五哩內。

美國公民自由聯盟(ACLU)5月22日代表四名住在佛州的華人和一家佛州房地產公司提出告訴，美國公民自由聯盟日前回應表示，「SB264已對原告及佛州亞裔造成無可修復的傷害，他們購屋時面臨歧視。這些傷害也影響佛州房地產市場，部分租屋業者拒絕服務華人顧客」。

聯邦地方法官溫薩(Allen Winsor)訂於18日應美國公民自由聯盟的要求，舉行聽證會。

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