英特爾、輝達高層將訪華府 盼阻晶片銷中國管制

英特爾(Intel)、高通與輝達等半導體業者高層主管本周將赴華盛頓展開遊說，阻止拜登政府進一步限制晶片業者對中國的銷售。圖為輝達公司出席在杭州舉行的雲端服務科技論壇。(美聯社)

美國半導體巨擘高層本周擬親赴華盛頓遊說美國政府官員和議員，要展開最後一搏，阻止拜登 政府針對晶片 業者對中國的銷售祭出新限制。

彭博資訊報導，知情人士透露，拜登政府準備在未來幾周，延長某些晶片和半導體製造設備的輸中限制令。英特爾(Intel)、高通 (Qualcomm)和輝達(Nvidia)執行長打算出面遊說反對。

不願具名的人說，儘管晶片業高層不認為能擋下所有措施，但他們覺得有機會說服拜登團隊，此時白宮正接觸中國官員並希望建立更有建設性的關係，倘若美中緊張升溫，將傷害這些外交努力。

憂隔絕中國 削弱美領導地位

美中爭端不斷升溫，晶片商捲入風暴中心。美國是多數科技的發源地，愈來愈多人相信限制中國取得這些技術能強化國安，並能阻止中國提升軍事實力。但半導體業者指出，被隔絕在中國這塊最大市場之外，將損及業者斥資發展技術的能力，最終會削弱美國的領導地位。

消息人士6月告知路透，白宮官員考慮緊縮出口規範，會影響到高性能運算晶片與對華為的出貨。新規定會衝擊英特爾，而該公司正在籌備新的人工智慧(AI)晶片可能銷往中國。高通也會受波及，該公司目前持有能出售晶片給華為的許可。

高通逾六成營收來自中國地區，包括供應零組件給小米等智慧手機業者；英特爾執行長基辛格本月初才造訪北京，展示最新的AI晶片，該公司有四分之一銷售來自中國；輝達也有五分之一的營收來自中國。

商務部去年10月發布禁令，阻止半導體設備商出售某些工具給中國，並禁止部分AI應用晶片出口中國，此一宣布撼動業界。目前為止，應用材料( Applied Materials)等晶片設備製造商的營收受創最重，財測被迫大砍數十億元。

然而，國會眾院對中競爭委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)對尋求鬆綁出口管制的執行長們提出警告，他14日發表聲明說：「我很驚恐地看到，若干美國公司執行長持續提倡鬆綁敏感科技的出口管制。拜登政府有必要緊縮對先進晶片的出口控制。」