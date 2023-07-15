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美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押

中央社華盛頓14日綜合外電報導

一名美國高階國防官員今天透露，美國正加強在戰略要衝荷莫茲海峽周圍部署噴射戰機，以防船隻遭到伊朗扣押；而伊朗、俄羅斯與敘利亞在中東各地加強合作，也令美國日益關切。

美聯社報導，這名官員向五角大廈記者表示，美國將在本週末派出F-16戰機前往波斯灣地區，增援已在當地巡邏超過一週的A-10攻擊機。伊朗上週試圖在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近扣押2艘油輪，並朝其中一艘開火。

這名官員表示，美方派出的F-16戰機將提供通過荷莫茲海峽的船隻空中掩護，並提高美軍在這個區域的展示，以嚇阻伊朗。因涉及區域軍事行動細節，這位官員要求匿名。

根據美國海軍說法，最近2起事件發生時，當美軍飛彈驅逐艦「麥克福爾號」（USS McFaul）抵達現場後，伊朗海軍艦艇都撤退。

美國國防官員消息人士還告訴記者，為解決俄羅斯愈來愈常透過敘利亞上空從事侵略行為的問題，美國正在考慮幾個軍事選項。俄方的行徑曾使得上週末打擊一名伊斯蘭國（Islamic State）領導人的行動更加困難。

這名美國官員婉拒透露相關軍事選項細節，僅表示美國不會放棄任何領土，也將繼續在敘利亞西部飛行，以執行反伊斯蘭國任務。

官員還指出，俄羅斯今年3月起提高區域的軍事活動頻率與侵略性，是源於莫斯科、德黑蘭與敘利亞政府不斷加強3方合作協調，為了施壓美國離開敘利亞。

官員解釋，俄羅斯欠伊朗一份人情，因為德黑蘭支援莫斯科攻打烏克蘭；而伊朗之所以希望美國離開敘利亞，則是為了更方便提供黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）軍事援助，進而威脅以色列。

伊朗 俄羅斯 五角大廈

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