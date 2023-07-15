日本會派軍參戰？美日為台海衝突制定計畫 分析師指「1情況」才有可能
華爾街日報報導，一年多來，美日兩國軍方一直在為台海衝突制定應變計畫，但會談尚未解決一個核心問題：日本是否會派軍參戰？知情人士指出，華府曾勸說東京考慮讓日本自衛隊承擔部分角色，如在台灣周邊獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。
報導指出，該計畫是美國回應北京武力犯台威脅最重要的層面之一。日本距離台灣最近僅70英里（113公里），駐有約5萬4000名美軍，集中在南方的沖繩縣。
若中國揮軍奪取台灣，而美國按拜登所承諾介入，那麼美國的第一反應很可能來自這些美軍駐日基地。根據1960年代達成的協議，美國將需要獲得日本批准，而東京將感受到提供批准的壓力，因為拒絕將會使美國提供的安全保障產生裂痕。
但美國要讓日本直接參戰將更加困難。多位日本領導人都公開回避討論任何在台海戰爭中的角色，部分原因是日本大眾輿論普遍反對捲入戰爭。日本慶應大學政治系教授森聰（Satoru Mori）表示：「如果問是否願意冒生命危險保衛台灣，我想目前90%的日本人都會說不。」
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年稍早進行的兵棋推演指出，在日本與澳洲等盟友的支援下，美國有可能阻止中國占領台灣。
在CSIS模擬的多數情境中，中國攻擊日本本土的美軍基地並摧毀數百架美日軍機，促使日本隨美國加入戰爭，這會是現代版珍珠港事件。倖存的日本軍艦與軍機會攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲入侵艦艇攻占台灣之前協助攔截，難以被偵測的日本潛艦對於擊沉中國軍艦發揮了重要作用。
部分美日安全分析師則說，雖然中國攻擊美軍駐日基地可能讓東京下定決心參戰，但並不能保證戰爭會以這種方式展開。東京對於捲入台海戰事最擔心的是事態升級的風險。例如，中國慫恿盟友俄羅斯與北韓攻擊日本，或威脅使用核武。
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