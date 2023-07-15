我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟輕生凸顯心理健康重要 紐約市衛生局華社辦急救培訓

夏日能源、電費吃緊 嚴防相關詐騙

日本會派軍參戰？美日為台海衝突制定計畫 分析師指「1情況」才有可能

編譯梁采蘩／即時報導
美國參謀首長聯席會議主席密利（左）14日訪問日本東京，與首相岸田文雄會面。華爾街日報報導，華府一直勸說東京考慮讓日本自衛隊在台海戰爭爆發時承擔部分角色，如獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。（美聯社）
美國參謀首長聯席會議主席密利（左）14日訪問日本東京，與首相岸田文雄會面。華爾街日報報導，華府一直勸說東京考慮讓日本自衛隊在台海戰爭爆發時承擔部分角色，如獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。（美聯社）

華爾街日報報導，一年多來，美日兩國軍方一直在為台海衝突制定應變計畫，但會談尚未解決一個核心問題：日本是否會派軍參戰？知情人士指出，華府曾勸說東京考慮讓日本自衛隊承擔部分角色，如在台灣周邊獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。

報導指出，該計畫是美國回應北京武力犯台威脅最重要的層面之一。日本距離台灣最近僅70英里（113公里），駐有約5萬4000名美軍，集中在南方的沖繩縣。

若中國揮軍奪取台灣，而美國按拜登所承諾介入，那麼美國的第一反應很可能來自這些美軍駐日基地。根據1960年代達成的協議，美國將需要獲得日本批准，而東京將感受到提供批准的壓力，因為拒絕將會使美國提供的安全保障產生裂痕。

但美國要讓日本直接參戰將更加困難。多位日本領導人都公開回避討論任何在台海戰爭中的角色，部分原因是日本大眾輿論普遍反對捲入戰爭。日本慶應大學政治系教授森聰（Satoru Mori）表示：「如果問是否願意冒生命危險保衛台灣，我想目前90%的日本人都會說不。」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年稍早進行的兵棋推演指出，在日本與澳洲等盟友的支援下，美國有可能阻止中國占領台灣。

在CSIS模擬的多數情境中，中國攻擊日本本土的美軍基地並摧毀數百架美日軍機，促使日本隨美國加入戰爭，這會是現代版珍珠港事件。倖存的日本軍艦與軍機會攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲入侵艦艇攻占台灣之前協助攔截，難以被偵測的日本潛艦對於擊沉中國軍艦發揮了重要作用。

部分美日安全分析師則說，雖然中國攻擊美軍駐日基地可能讓東京下定決心參戰，但並不能保證戰爭會以這種方式展開。東京對於捲入台海戰事最擔心的是事態升級的風險。例如，中國慫恿盟友俄羅斯與北韓攻擊日本，或威脅使用核武。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年稍早進行的兵棋推演指出，在日本與澳洲等...
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年稍早進行的兵棋推演指出，在日本與澳洲等盟友的支援下，美國有可能阻止中國占領台灣。路透

日本 華府 拜登

上一則

地表最熱「死亡谷」 地獄高溫燒不退遊興

延伸閱讀

美國荷蘭升級管控 ASML維修中國現有DUV傳也要報准

美國荷蘭升級管控 ASML維修中國現有DUV傳也要報准
填補監視缺口 日本擬在北大東島部署車載防空雷達

填補監視缺口 日本擬在北大東島部署車載防空雷達
東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為
宮崎駿新作神祕上映 才知木村拓哉配音

宮崎駿新作神祕上映 才知木村拓哉配音

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪
白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味

白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味
勞勃狄尼洛79歲得女 華裔伴侶產後臉部常癱瘓…原因找到了

勞勃狄尼洛79歲得女 華裔伴侶產後臉部常癱瘓…原因找到了