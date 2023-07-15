日本會派軍參戰？美日為台海衝突制定計畫 分析師指「1情況」才有可能

美國參謀首長聯席會議主席密利（左）14日訪問日本東京，與首相岸田文雄會面。華爾街日報報導，華府一直勸說東京考慮讓日本自衛隊在台海戰爭爆發時承擔部分角色，如獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。（美聯社）

華爾街日報報導，一年多來，美日兩國軍方一直在為台海衝突制定應變計畫，但會談尚未解決一個核心問題：日本 是否會派軍參戰？知情人士指出，華府 曾勸說東京考慮讓日本自衛隊承擔部分角色，如在台灣周邊獵殺中國潛艦，但並未得到日方任何承諾。

報導指出，該計畫是美國回應北京武力犯台威脅最重要的層面之一。日本距離台灣最近僅70英里（113公里），駐有約5萬4000名美軍，集中在南方的沖繩縣。

若中國揮軍奪取台灣，而美國按拜登 所承諾介入，那麼美國的第一反應很可能來自這些美軍駐日基地。根據1960年代達成的協議，美國將需要獲得日本批准，而東京將感受到提供批准的壓力，因為拒絕將會使美國提供的安全保障產生裂痕。

但美國要讓日本直接參戰將更加困難。多位日本領導人都公開回避討論任何在台海戰爭中的角色，部分原因是日本大眾輿論普遍反對捲入戰爭。日本慶應大學政治系教授森聰（Satoru Mori）表示：「如果問是否願意冒生命危險保衛台灣，我想目前90%的日本人都會說不。」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年稍早進行的兵棋推演指出，在日本與澳洲等盟友的支援下，美國有可能阻止中國占領台灣。

在CSIS模擬的多數情境中，中國攻擊日本本土的美軍基地並摧毀數百架美日軍機，促使日本隨美國加入戰爭，這會是現代版珍珠港事件。倖存的日本軍艦與軍機會攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲入侵艦艇攻占台灣之前協助攔截，難以被偵測的日本潛艦對於擊沉中國軍艦發揮了重要作用。