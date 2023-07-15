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傳英特爾、高通、輝達CEO將訪華府 盼叫停晶片出口管制

記者陳宥菘／即時報導
彭博15日引述知情人士消息指，英特爾、高通和輝達等美國晶片大廠CEO，計畫下周前往華府，遊說拜登政府放棄對中國的晶片出口限制。（路透）
彭博15日引述知情人士消息指，英特爾、高通和輝達等美國晶片大廠CEO，計畫下周前往華府，遊說拜登政府放棄對中國的晶片出口限制。（路透）

彭博15日引述知情人士消息指，英特爾、高通和輝達等美國3間晶片大廠CEO，計畫下周前往華府，以遊說拜登政府放棄再推出對中國的晶片出口限制措施。

據中國官媒「環球網」引述彭博報導，拜登政府去年10月對中國頒布全面性的半導體管制措施，據稱預計在今年7月底前進一步擴大，試圖阻斷中國晶片產業發展。

知情人士透露，英特爾、高通和輝達，雖然並不指望能阻止拜登政府的所有相關行動，但他們察覺到了一個機會窗口，他們希望讓拜登政府相信，若事態升級將損害白宮與中方當前接觸，以及建立更富有成效關係的外交努力。

路透引述一知情人士報導，這些高層計畫和美國官員舉行會談，討論市場狀況、出口管制以及影響他們業務的其他事宜，但目前還不清楚與會官員是誰。

報導稱，由於此次行程計畫尚未公開，上述知情人士要求匿名。上述三家公司代表均拒絕置評，白宮官員也沒有立即回應置評請求。

報導指出，這些公司認為，切斷與最大市場中國的聯繫，將損害他們在推進技術方面的投資能力，並最終削弱美國的領導地位。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）6月底曾在一場網路研討會上表示，若美國限制企業對中國銷售晶片，將導致美國產業永久失去在全世界數一數二市場的競爭和領導地位的機會，對我們未來的業務和財務表現產生影響。

輝達執行長黃仁勳日前受訪時喊話表示，中國市場不可代替，美國科技業無法不要中國市場，退出不是一種可行選項。

環球網指出，針對美國對華晶片等產品的出口管制措施，中國已於去年12月在世貿組織提起訴訟。中國商務部日前表示，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，是典型的貿易保護主義做法。

晶片 拜登 輝達

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