德桑提斯扶不起？頂級金主擬「換馬」挺史考特

共和黨的頂級金主不滿佛州州長德桑提斯的表現，有意「換馬」。(路透)

政治新聞網站Politico報導，佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)宣布角逐共和黨總統提名時，一度獲得不少金主歡迎，然而他開局不順停滯不前，原本希望他能擊敗前總統川普 的頂級大金主開始考慮換馬，把目光轉向南卡 州聯邦參議員史考特(Tim Scott)。

國家廣播公司(NBC)取得共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選團隊內部文件顯示，幕僚對選情聲勢無法拉抬也已感到憂心，建議要全力鞏固金主，在初選提早登場的幾州搶先發動攻勢。

共和黨的頂級金主不滿佛州州長德桑提斯的表現，有意改挺國會參議員史考特。(Getty Images)

Politico報導，這些頂級金主對川普感到厭倦，原先押注德桑提斯，但他在墮胎、跨性別權利及其他文化戰爭等問題的強硬立場，加上民調支持愈來愈低，使他們對德桑提斯失去信心。

知情人士透露， 2020年曾支持川普的億萬富豪、雅詩蘭黛(Estée Lauder)化妝品繼承人朗諾‧蘭黛(Ronald Lauder)最近曾飛往南卡州與史考特見面。

NBC報導則指出，德桑提斯支持度能否超越前總統川普如今受到質疑，雖然德桑提斯接受媒體訪問時對於民調落後不以為意，但競選團隊內部文件卻透露高層幕僚已對德桑提斯選戰策略做出調整。

發文日期為7月6日的德桑提斯競選團隊備忘錄，有著「親友參考機密更新」(confidential friends and family update)、「不對外公開」(not for distribution)註記。備忘錄三大重點包括：聚焦初選提早登場的幾州、開始攻擊史考特、強調德桑提斯經歷。

德桑提斯在愛阿華、新罕布夏、南卡羅來納、內華達州都已展開拉票行動，幕僚在備忘錄裡建議，現在就應該在這些提早初選的州全部下注(all in)，而不是等到「超級星期二」才擴大宣傳。

幕僚在備忘錄中寫道，德桑提斯團隊應該把史考特定調為具有威脅，並於未來幾周發動攻勢。

另外，也應對選民加強宣傳強調德桑提斯的經歷，從個人背景凸顯競選政策，例如德桑提斯擔任聯邦眾議員期間就沒有登記領取政府退休俸。備忘錄指出，秋季開始競選團隊的選戰重點將包括檢討軍隊覺醒文化(woke)等。