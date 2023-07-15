我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

開口成金 川普演講海撈1200萬

編譯盧炯燊／綜合13日電
川普卸任後，透過演講等活動，已經賺取超過1200萬元。(路透)
川普卸任後，透過演講等活動，已經賺取超過1200萬元。(路透)

根據最新披露的信息，前總統川普自卸任以來，從演講費中賺取了超過1200萬元，另外從海外高爾夫及度假村企業賺取了至少1300萬元。川普在競逐2024年共和黨總統候選人裡，收入一直遙遙領先。

美國聯邦政府道德辦公室(OGE)公布經修訂後的數據，提供了有關川普更多的財務細節；他卸任總統後，在15場演講活動裡，每場賺取15萬至250萬元不等，其中包括在佛州及德州的美國自由之旅(American Freedom Tour)的巡迴演說，以及與福斯新聞(Fox News )前主持人歐萊利(Bill O'Reilly)合作的活動。川普還報稱他位於英國蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)的高爾夫球場，收入至少700萬元。

川普最大一筆演講費，是紀念「九一一」恐襲20周年時，為摶擊俱樂部Triller Fight Club舉辦的一場拳賽作解說，收取了250萬元。為「世界和平聯盟」(Universal Peace Federation)的演說，也收取了200萬元，這個組織是由南韓已故統一教教主文鮮明所創辦。

這些信息顯示，川普的收入遠遠高於黨內最熱門對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的收入。德桑提斯上月公布淨資產超過110萬元，主要來自他預售的回憶錄。

政治參選人必須披露聯邦財務資料，他們通常會列出資產及負債的範圍，這樣一來很難評估他們的真實財務狀況。尤其是川普所披露的數字，部分列出了具體的美元金額，但有些只列出了近似金額，例如來自阿伯丁高爾夫球場的收入是英鎊，但他折算出美元近似值。

根據同樣的估計，川普的資產總額至少為15億元，其中包括房地產企業、高爾夫球場及特許協議費用，但新的披露信息並未提供有關他負債的情況。

除了自己外，川普還報稱妻子梅蘭妮亞自2021年以來，透過演講共賺取超過100萬元，其中為保守派團體Log Cabin的演講費是25萬元。

川普 佛州 德桑提斯

上一則

德桑提斯扶不起？頂級金主擬「換馬」挺史考特

下一則

高溫工作致死 官方數字「肯定被低估」

延伸閱讀

1個80歲、1個77歲 誰更健康…拜登可能比川普長壽

1個80歲、1個77歲 誰更健康…拜登可能比川普長壽
拒當川普副手 德桑提斯：副總統沒任何權威 寧可留任州長

拒當川普副手 德桑提斯：副總統沒任何權威 寧可留任州長
不怕傷選情 川普接連「得罪」愛阿華州保守派

不怕傷選情 川普接連「得罪」愛阿華州保守派
年輕選民支持度銳減 拜登再戰川普 恐面臨挑戰

年輕選民支持度銳減 拜登再戰川普 恐面臨挑戰

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡