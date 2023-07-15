開口成金 川普演講海撈1200萬

川普卸任後，透過演講等活動，已經賺取超過1200萬元。(路透)

根據最新披露的信息，前總統川普 自卸任以來，從演講費中賺取了超過1200萬元，另外從海外高爾夫及度假村企業賺取了至少1300萬元。川普在競逐2024年共和黨總統候選人裡，收入一直遙遙領先。

美國聯邦政府道德辦公室(OGE)公布經修訂後的數據，提供了有關川普更多的財務細節；他卸任總統後，在15場演講活動裡，每場賺取15萬至250萬元不等，其中包括在佛州 及德州的美國自由之旅(American Freedom Tour)的巡迴演說，以及與福斯新聞(Fox News )前主持人歐萊利(Bill O'Reilly)合作的活動。川普還報稱他位於英國蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)的高爾夫球場，收入至少700萬元。

川普最大一筆演講費，是紀念「九一一」恐襲20周年時，為摶擊俱樂部Triller Fight Club舉辦的一場拳賽作解說，收取了250萬元。為「世界和平聯盟」(Universal Peace Federation)的演說，也收取了200萬元，這個組織是由南韓已故統一教教主文鮮明所創辦。

這些信息顯示，川普的收入遠遠高於黨內最熱門對手、佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的收入。德桑提斯上月公布淨資產超過110萬元，主要來自他預售的回憶錄。

政治參選人必須披露聯邦財務資料，他們通常會列出資產及負債的範圍，這樣一來很難評估他們的真實財務狀況。尤其是川普所披露的數字，部分列出了具體的美元金額，但有些只列出了近似金額，例如來自阿伯丁高爾夫球場的收入是英鎊，但他折算出美元近似值。

根據同樣的估計，川普的資產總額至少為15億元，其中包括房地產企業、高爾夫球場及特許協議費用，但新的披露信息並未提供有關他負債的情況。

除了自己外，川普還報稱妻子梅蘭妮亞自2021年以來，透過演講共賺取超過100萬元，其中為保守派團體Log Cabin的演講費是25萬元。