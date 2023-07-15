我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

10周僅募得7300萬…拜登選戰缺動能 金主很焦慮

編譯盧炯燊、記者顏伶如／綜合報導
拜登總統宣布連任後，10周募得7300萬元。圖為拜登在費城舉行的造勢活動。(歐新社)
拜登總統宣布連任後，10周募得7300萬元。圖為拜登在費城舉行的造勢活動。(歐新社)

拜登總統4月25日宣布在2024年大選競逐連任後，他的競選團隊及民主黨會全國委員會在十個星期內，共籌得超得7300萬元；但與之前在任總統宣布競逐連任後所籌得數字比較，數字並不算理想。

另方面，有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨高層與金主在各種活動場邊已開始竊竊私語，或者透過簡訊、電郵、電話的臆測，都圍繞著另覓總統候選人的敏感話題；民主黨人士紛紛說道，雖然拜登總統宣布角逐連任，競選活動已經展開，但其實拜登並沒有真正要參選。

拜登競選團隊14日公布這個籌款數字，是從正式宣布競逐連任到6月底為止所籌得的所有款項，包括所有競選活動、全國及各州民主黨聯合籌款所得。

相比之下，歐巴馬在2011年4月到6月競逐連任共籌得8500萬元，川普2019年同期更籌得1.05億元。

儘管拜登在這三個月內所籌得的款項，是川普的兩倍多，但值得注意的是，由於川普與共和黨其他競逐提名者，並沒有與共和黨聯合籌款，同時受限於聯邦對個人捐款者最高捐款的規定，故拜登籌得較多並不奇怪。

拜登競選經理羅德里格斯(Julie Chavez Rodriguez)在公布數字後表示，拜登的表現明顯超過共和黨的任何人，共有近40萬人捐款給拜登，其中97%捐款金額在200元以下，說明主要支持力量來自草根階層。

在拜登宣布競逐連任後，翌日即在白宮與基層支持者舉行視像會議。競選團隊當時表示，陣營已廣發募款電郵，強調除了大額捐款外，普通民眾捐款同樣重要。拜登2020年參選時，小額捐款佔了民主黨全國委員會進帳超過60%，在整個選舉過程共獲捐款超過10億元。

拜登今次爭取連任，在民主黨提名方面已經排除所有強有力的競爭對手，然而從所籌得款項，反映出黨內選民對這個80歲候選人並不熱衷支持，甚至讓人懷疑他能否籌集到成功連任所需的財政支持，即起碼不低於2020年的10億元。

調查顯示，民主黨人多希望有另一位候選人參選，但黨內尚未就替代方案達成共識。

CNN報導指出，某些民主黨人士認為時間已經不夠了，拜登連任選舉卻還一直缺乏動能，透露著拜登並沒有為連任選舉投入全心全意。不過，「拜登無意參選」一說被核心幕僚與競選團隊助理駁斥荒唐，並強調拜登是選真的。

拜登 民主黨 共和黨

上一則

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

下一則

高溫續烤…德州、俄亥俄、亞利桑納等多地連27天飆百度

延伸閱讀

拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債

拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債
瓦格納集團首腦兵變未遂 拜登打趣勸他小心被下毒

瓦格納集團首腦兵變未遂 拜登打趣勸他小心被下毒
白宮古柯鹼哪來？特勤局報告：查不到

白宮古柯鹼哪來？特勤局報告：查不到
1個80歲、1個77歲 誰更健康…拜登可能比川普長壽

1個80歲、1個77歲 誰更健康…拜登可能比川普長壽

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡