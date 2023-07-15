10周僅募得7300萬…拜登選戰缺動能 金主很焦慮

拜登總統宣布連任後，10周募得7300萬元。圖為拜登在費城舉行的造勢活動。(歐新社)

拜登 總統4月25日宣布在2024年大選競逐連任後，他的競選團隊及民主黨 會全國委員會在十個星期內，共籌得超得7300萬元；但與之前在任總統宣布競逐連任後所籌得數字比較，數字並不算理想。

另方面，有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨高層與金主在各種活動場邊已開始竊竊私語，或者透過簡訊、電郵、電話的臆測，都圍繞著另覓總統候選人的敏感話題；民主黨人士紛紛說道，雖然拜登總統宣布角逐連任，競選活動已經展開，但其實拜登並沒有真正要參選。

拜登競選團隊14日公布這個籌款數字，是從正式宣布競逐連任到6月底為止所籌得的所有款項，包括所有競選活動、全國及各州民主黨聯合籌款所得。

相比之下，歐巴馬在2011年4月到6月競逐連任共籌得8500萬元，川普2019年同期更籌得1.05億元。

儘管拜登在這三個月內所籌得的款項，是川普的兩倍多，但值得注意的是，由於川普與共和黨 其他競逐提名者，並沒有與共和黨聯合籌款，同時受限於聯邦對個人捐款者最高捐款的規定，故拜登籌得較多並不奇怪。

拜登競選經理羅德里格斯(Julie Chavez Rodriguez)在公布數字後表示，拜登的表現明顯超過共和黨的任何人，共有近40萬人捐款給拜登，其中97%捐款金額在200元以下，說明主要支持力量來自草根階層。

在拜登宣布競逐連任後，翌日即在白宮與基層支持者舉行視像會議。競選團隊當時表示，陣營已廣發募款電郵，強調除了大額捐款外，普通民眾捐款同樣重要。拜登2020年參選時，小額捐款佔了民主黨全國委員會進帳超過60%，在整個選舉過程共獲捐款超過10億元。

拜登今次爭取連任，在民主黨提名方面已經排除所有強有力的競爭對手，然而從所籌得款項，反映出黨內選民對這個80歲候選人並不熱衷支持，甚至讓人懷疑他能否籌集到成功連任所需的財政支持，即起碼不低於2020年的10億元。

調查顯示，民主黨人多希望有另一位候選人參選，但黨內尚未就替代方案達成共識。

CNN報導指出，某些民主黨人士認為時間已經不夠了，拜登連任選舉卻還一直缺乏動能，透露著拜登並沒有為連任選舉投入全心全意。不過，「拜登無意參選」一說被核心幕僚與競選團隊助理駁斥荒唐，並強調拜登是選真的。