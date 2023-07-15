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東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯(右三)14日在印尼雅加達參加東協(ASEAN)外長會議， 他表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的益發獨斷的作為。(美聯社)
國務卿布林肯(右三)14日在印尼雅加達參加東協(ASEAN)外長會議， 他表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的益發獨斷的作為。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)14日在印尼雅加達表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的益發獨斷的作為，美國追求維持台海的和平穩定，這符合所有國家的利益。

布林肯出訪印尼參加東協(ASEAN)外長會議，會晤中日韓等國外交高層官員，他在雅加達舉行記者會時提及南海和台海的情勢；布林肯說，美國與區域盟友依然致力於維護在南海的航行與飛越自由，美國追求維持台海和平穩定，超過一半的國際貨運每日通過台海，全球七成以上的半導體由台灣製造，美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀。

談到美中關係，布林肯說，美國會持續負責任地管理美中關係，方式包含強化溝通管道，以更清楚地表達美國針對各個議題的立場與意圖，也會探索美中在面對共同挑戰時可能合作的領域。

布林肯說，他13日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人展開坦誠且具建設性的對話，討論雙邊、區域和全球議題，包含俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭和兩岸關係。

布林肯表示，即便在若干議題存在分歧，美國依然準備好與北京共同應對影響美國人民、中國人民及全世界人民的挑戰。

布林肯上月訪問北京，會晤中國國家主席習近平等一系列外交高層；就在本周，美方主動爆料，中國駭客上月攻擊美國部分官員的電郵，試圖採取間諜行動，受害者包含商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)；這為正在恢復對話的美中關係增添緊張。

布林肯在記者會被問及此事，他以「調查中」為由，婉拒說明自己的電郵是不是也遭駭；他說，美國一貫立場是，任何針對美國政府、企業或公民的行動，都被美國嚴正關切，美國也會採取適當的行動來回應。

國務卿布林肯(右二)14日在印尼雅加達參加東協(ASEAN)外長會議， 他表示，...
國務卿布林肯(右二)14日在印尼雅加達參加東協(ASEAN)外長會議， 他表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的益發獨斷的作為。(歐新社)

布林肯 北京 印尼

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