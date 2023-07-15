台立委訪華府 拜會34位聯邦議員 軍售、經貿交流豐碩

國民黨立委拜會前眾院議長裴洛西(左四)，交流人權、民主等議題。(取自裴洛西推特)

台灣立法院台美國會議員聯誼會11日至15日訪問華府，期間共拜會美國34位參、眾議員 ，探討議題涵蓋軍事、貿易、經濟等，美方議員也關心台灣的選舉及民主，但保持中立，此外該訪問團也拜會國安會與國防部官員，與美方交流區域情勢。

前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)13日下午會晤國民黨 立委江啟臣與青年代表，並在推特表示，很高興與國民黨的立院代表討論強化美台關係的工作；會中討論為人權的奮鬥，美國對台灣及全球民主的堅定支持。

裴洛西與江啟臣一行會談約35分鐘，據轉述，裴洛西認為美國應該協助台灣強化防衛力量，對於美中關係，她認為沒必要針鋒相對，有可以溝通與合作之處，但裴洛西提到她堅持人權議題，因此對西藏、新疆、香港和台灣都非常關心。

立法院台美國會議員聯誼會14日與媒體見面，訪問團團長民進黨立委劉世芳表示，本屆訪問團成員民進黨和國民黨各有三位，五位為外交及國防委員，另有一位是教育及文化委員。

左起為台灣立委何志偉、江啟臣、劉世芳、陳以信、蔡適應、鄭正鈐，右一為中華民國駐美副代表王良玉。(記者張筠 / 攝影)

她說，本次共訪問了八名國會參議員、26名國會眾議員，其中共和黨籍22位，民主黨籍12位，包括軍事委員會、外交事務委員會印太小組與亞太小組、台灣連線、眾議院中國問題特別委員會等成員，聚焦「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)以及「台美21世紀貿易倡議」，雙方交流坦承。

副團長、國民黨委員陳以信也稱本次拜訪成果豐碩，除史無前例地會見了34位國會議員，也拜訪國務院、國防部、美國在台協會(AIT)華府總部，促進台美雙方跨黨派的關係維繫。

民進黨立委蔡適應說，美國議員關切對台軍售、雙方合作訓練、投資及避免台美勞工與企業被雙重課稅、網路安全技術建設、經貿供應鏈合作等議題，本次交流深化台美民主夥伴關係，未來雙方將繼續推進關於解決軍售延宕、雙邊訓練合作案如何更好落實、授權軍事援助等議題的討論。

訪問團表示，美國議員們認為台灣近幾年調整兵役制度的作法，也顯示台灣有集體保衛自己的決心。

國民黨立委鄭正鈐說，訪問團與亞利桑納州參、眾議員就台積電如何維持全球競爭力有良好交流，在全球半導體產業鏈解構、重組的過程中，台積電在美國設點也是全球布局中的重要環節，同時符合美國市場需求，美方對於台灣工程師遇到的問題也有積極回應。