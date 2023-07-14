布林肯與王毅在東協場邊會晤 印尼學者：為下次拜習會鋪路

圖為美國國務卿布林肯（右）與中共中央外事辦主任王毅（左）。（路透）

東協外長會議日前落幕，聯合公報聚焦緬甸 危機及南海，學者認為，東協在這2個議題上有進展但沒有重大突破，很多聲明是基於過去的共識。而針對布林肯 與王毅 的場邊會晤，學者表示應該是為下一次的「拜習會」鋪路。

在印尼雅加達舉行、為期兩天的東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）外長會議12日落幕，而周邊會議也在今天正式結束。其中，美國國務卿布林肯昨天在會場外與中共中央外事辦主任王毅會晤。

對此，印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）觀察員瓦法（Waffaa Kharisma）向中央社表示，印尼一直希望能扮演促成各方溝通的角色，這次布林肯和王毅的會晤很可能就是為「拜習會」鋪路。

另外，東協昨天發布的聯合公報提到「南海行為準則」（COC）的討論進度，指出東協與中國完成「準則」中單一文本草案二讀，並同意採納一項談判的指導方針。

對此，瓦法今天向中央社表示，東協並未對外透露該指導方針為何，因此是否有關「準則」是否取得進展仍有待商榷，不過他認為，「該指導方針可以為下一次的東協會議的相關討論作為基礎，也算是小有進展，但不能說是重大突破」。

瓦法指出，這項指導方針可能是雙方承諾要舉辦幾次會議以討論「準則」，可能是硬性規則，但他相信這會幫助各方在會議上有更實質的討論。

他說：「『準則』的討論應該不會在今年得到結束，而指導方針則可以成為明年東協會議針對該『準則』進行討論的基礎。」

有關緬甸危機，瓦法說，東協在聯合公報上重申東協與緬甸軍政府達成的「5點共識」，對緬甸進行人道救援，以及承諾東協主席國繼續舉行相關會議，這些都是在現有的基礎上提出。

針對泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）上週與緬甸被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬會面一事，瓦法指出，據他所知，部分國家的外長正面看待此事，但東協各國似乎在這間事上未取得共識。