FDA批准首款非處方避孕藥 Opill最快明年初上市

食藥局核准第一個免處方避孕藥可在各通路販售，被視為醫療團體及婦女運動界的一大勝利。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA，簡稱食藥局 )13日宣布，批准美國首款非處方避孕藥，民眾最快明年可在藥房、超市和網路購得，就像買阿斯匹靈和眼藥水一樣方便；南美洲、亞洲和非洲早就可購得非處方避孕藥，英國去年通過，美國緩步跟上後塵。

亞洲非洲早有非處方藥

食藥局藥品評估及研究中心(CDER)主任卡瓦佐尼(Patricia Cavazzoni)在聲明中宣布，「今日批准代表非處方口服避孕藥，首次成為美國數以百萬女性的避孕方法」。

購買Opill沒有年齡限制

口服避孕藥Opill由總部在愛爾蘭的藥廠「百利高」(Perrigo)製造，利用合成荷爾蒙黃體素阻止精子抵達子宮頸以避免懷孕。Opill最快明年初出貨，消費者未來可在藥局、超市或網購Opill，沒有購買年齡限制。

Opill一組含有28顆藥丸，每日一錠，不間斷依序吃28天可達最佳避孕節育效果。

在食藥局批准避孕藥可以在各通路直接購買後，未來取得避孕藥丸不一定需要透過醫師開立處方。（美聯社）

適合無法用組合藥患者

大多數避孕藥利用黃體素和雌激素，僅有黃體素成分的Opill這類藥丸通常被推薦給因健康考量而無法服用組合藥的需求者。

1960年代以來，荷爾蒙藥物一直是美國控制生育最普遍的方法，但在Opill獲准前，美國所有避孕藥都是處方藥。

醫療社群與女性健康團體數十年來倡議食藥局核准非處方避孕藥，並以數據佐證，全美每年600萬名孕婦中有45%女性在計畫之外的情況下懷孕，青少女、有色人種女性和低收入戶較難取得處方藥，其困難在於無法就醫、請假或找人照顧孩子。

支持非處方避孕藥的非營利組織「伊比斯生殖健康」(Ibis Reproductive Health)主席凱莉‧布蘭查德(Kelly Blanchard)說：「這對避孕護理而言真的是一大改變，希望這能幫助有需要的女性克服既有障礙。」

新藥造福1500萬美國女性

百利高表示，Opill將幫助1500萬名美國女性(約占全美適孕年齡女性約20%)，成為比保險 套(避孕套)等效果較差避孕方式的良方。

女性節育有了更多選擇

目前大多數的避孕藥每月約15元到30元，保險不給付；臨櫃可購得的藥品也比處方藥便宜，但保險大多也不給付；若要強制保險公司承保非處方避孕藥，需要政府改變規範，女性團體積極遊說拜登政府推動改變。

聯邦最高法院去年推翻1973年保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將婦女能否取得墮胎醫療資源的決定權下放各州政府；食藥局如今在美國女性為生殖健康議題挑起政治對抗與法律訴訟之際，核准美國首款非處方避孕藥，讓美國女性有其他節育方式可選。

Opill核准通過與墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)訴訟無關，而反墮胎團體強調不反對避孕，因為避孕是阻止懷孕，而非終止妊娠。