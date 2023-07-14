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民主黨國會議員 呼籲司法部保障跨州墮胎權

編譯莊瑞萌／綜合13日電
多位國會民主黨議員12日呼籲司法部應保障婦女可至其他州墮胎的權利。圖為一名德州婦女前往新墨西哥一家墮胎診所準備墮胎。(路透)
多位國會民主黨議員12日呼籲司法部應保障婦女可至其他州墮胎的權利。圖為一名德州婦女前往新墨西哥一家墮胎診所準備墮胎。(路透)

多位國會民主黨議員12日呼籲司法部(Department of Justice)應保障婦女可至其他州墮胎的權利，參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)等人在信中指出，限制婦女到其他州墮胎，有可能侵犯到民眾的權利。

由參議員華倫等人致送司法部長加蘭德(Merrick Garland)的信中指出，「考慮到我們許多州在保護墮胎醫療所投入的努力，無論患者是來自本州或從其他州，我們對於其他州想辦法限制跨州旅行的作法感到擔憂，這可能對美國人的權利造成前所未有的打擊。」

參與這次連署的議員還包括范士丹(Dianne Feinstein)、廣野慶子(Mazie Hirono)、威爾區(Peter Welch)、沃諾克(Raphael Warnock)、帕迪亞(Alex Padilla)、布魯曼索(Richard Blumenthal)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)與費特曼(John Fetterman)等人，而這封連署信，特別是劍指一項新的愛達荷州法律而來。

愛達荷州長李睿德(Brad Little)在4月簽署的法案指出，在未取得父母同意下，幫助未成年在外州進行墮胎將違法，並以「墮胎走私(abortion trafficking)」形容這種行為。

由民主黨議員連署的信也提到，愛達荷州、德州和田納西州的議員也提案，將鎖定替外州患者提供醫療照護的醫療提供者以及為到外州尋求墮胎者給予援助的公司和政府單位。民主黨議員同時還要求司法部的「生育工作小組」(Reproductive Health Task Force)要在本月底之前提供簡報。

該小組是在去年6月最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後成立，其目的是監督各州和地方政府的行動，以防止「限制民眾就其他州提供的生育保健進行相互資訊交流和諮詢的能力」等問題。

墮胎 愛達荷州 司法部

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