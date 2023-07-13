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中駐美大使謝鋒 罕見訪五角大廈

編譯盧炯燊／綜合12日電
中國對於美國一直要求恢復兩國軍事高層溝通管道相應不理，但中國駐美大使謝鋒12日突然造訪五角大廈會晤助理國防部長瑞特納，頗不尋常。（路透）
中國對於美國一直要求恢復兩國軍事高層溝通管道相應不理，但中國駐美大使謝鋒12日突然造訪五角大廈會晤助理國防部長瑞特納，頗不尋常。（路透）

中國駐美國大使謝鋒12日罕見踏進五角大廈，與美軍負責亞洲事務的助理國防部長瑞特納(Ely Ratner)會晤；國防部在會晤後發布的簡短聲明中稱，兩人在會談中討論了防務關係以及一系列國際和地區安全問題。

國防部發言人麥納斯(Martin Meiners)說，兩人會面約90分鐘，瑞特納在會談時強調了五角大廈致力於維持美中開放的軍事交流渠道。

中方則表示謝鋒是應約會晤瑞特納，說一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益。謝鋒也就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動，排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則，謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國項目(China Program)主任孫云形容，今次會議非常不尋常；她指出，中國大使並不經常會見美國高級國防官員，這次會晤至少表明中國正在回應美國的擔憂，不過實際進展仍需要時間及相關談判。

孫云認為，除非華盛頓解決對中國國防部長李尚福的制裁問題，否則北京不太可能接受與奧斯丁舉行國防部長級會議。

儘管國務卿布林肯、財長葉倫先後到北京訪問，氣候特使柯瑞也即將成行，但中方始終拒絕與國防部長奧斯丁接觸，例如早前在新加坡香格里拉對話會上並無交流，美中軍事溝通也陷入停滯。

國防部政策次長卡爾(Colin Kahl)10日在倫敦一個論壇上表示，五角大廈期望與對方聯繫以加強危機溝通及管理渠道，但一直遭拒於門外。

中國曾公開表示，美國裁制國防部長李尚福是軍事對話的障礙；自2018年以來，因中國向俄羅斯購買作戰飛機及裝備，時任裝備發展部部長的李尚福即受到制裁。

國防部 五角大廈 北京

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