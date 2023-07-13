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墨西哥擠下中國 暫居美國最大貿易夥伴

記者張聲肇／綜合報導

今年前4月墨西哥與美國雙邊貿易額2630億元，占美國進出口總額15.4%，超過加拿大(15.2%)和中國(12.0%)，成為美國今年內截至目前為止的最大貿易夥伴。

達拉斯聯邦準備銀行經濟學家托瑞斯(Luis Torres) 11日發表的文章透露了這個資訊；而2010年代和新冠疫情大流行之初，中國是美國的最大貿易夥伴。美國去年與中國的全年貿易額是6200億元。

墨西哥在後疫情時代，能夠趕上孜孜矻矻融合美國經濟的中國，成為美國的最大貿易夥伴，顯示2020年的經濟紊亂，在未來很長一段時間，仍將是全球經濟的一大特色。

達拉斯聯邦準備銀行認為，經貿趨勢的變動，病疫流行前就已播下種子。前總統川普對中國產品的關稅政策，以及他促成的新版北美自由貿易協定，是促成貿易「夥伴關係」變動的主要原因。產業「近包」(nearshoring)取代「外包」也是原因。

產業「近包」是指重要產品的產業鏈盡量往地理上鄰近、政治上親近的國家移動，不像過去，哪裡成本低就往哪裡設廠。

托瑞斯說，雖然「近包」的資料不多，證據力嫌不足，保護主義日盛以及相關產業政策的變化，卻符合全球貿易縮小、區域貿易擴增、以及產業近包、回國設廠等趨勢。

病疫流行期間，近包趨勢增強，因為橫跨太平洋的運費上升，消費者要求快速交貨；此外，美中關係緊張，沃爾瑪等大企業愈來愈重視鄰近地區或國內供貨。這也是墨西哥對美國消費者需求愈來愈重要的原因。

莫瑞山集團投資公司總經理柏恩斯(Michael Burns)說，這不是「去全球化」，而是重點在建立區域供應網絡的「下一階段全球化」。

墨西哥銷美產品有40%是美國零組件，加拿大銷美產品美國零組件的比率25%，中國銷美產品該比率僅4%，墨國出口品「美國製造」的比重最大，對美國勞工有利。

墨西哥 疫情 加拿大

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