氣候特使柯瑞將訪中 鋪路「拜習會」？

圖為柯瑞與中國氣候變化事務特使解振華(右)，2022年17月在埃及開會。 (路透)

拜登政府氣候變遷特使柯瑞即將訪問中國，如果成行，他將是繼國務卿布林肯、財長葉倫後，拜登政府今年第三位訪問北京的高層官員。(美聯社)

紐約時報報導，10月之前中國將派至少三名部長級官員訪問美國，可能為美國總統拜登 和中國國家主席習近平 11月在舊金山亞太經合會峰會見面鋪平道路。

美中高層訪問近來熱絡，接續6月、7月國務卿布林肯和財政部長葉倫相繼訪問北京後，中國生態環境部11日公告，美國總統氣候問題特使柯瑞 （John Kerry）將於16日至19日訪問中國，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

拜登政府近月將陸續派出高層官員訪中，寄望透過高層外交穩定美中關係，雖然沒有具體突破，但可在美國明年大選升溫之前為美中關係建立新基礎。這可能成為拜登總統任期內最重要的外交行動。

紐時：無助2國棘手議題

紐時報導指出，不過這種高層外交無助於解決兩國之間最棘手的議題，包括台灣地位問題以及中國在亞太地區的軍事野心，這與美國在該地區的軍事主導地位牴觸。布林肯6月會見習近平時，習近平拒絕恢復雙方軍事高層溝通管道。

儘管美中關係緊張，柯瑞5月就曾表示，中方已邀請他「近期」來訪，商議如何避免氣候危機。美中此前曾在合作因應氣候變遷取得突破性進展，促成2015年巴黎氣候協定。柯瑞今年1月曾與中國氣候變化事務特使解振華會面。

葉倫上周訪問中國四天，她表示與中方官員會談「直接」且「富有成效」，有助穩定雙邊關係。布林肯則在6月18到19日訪問北京兩天，並與習近平見面。

拜登政府和中方官員都在為明年美國國內政治緊張局勢加劇做準備。2024年美國選戰升溫後，預計兩黨候選人會競相對中國發出鷹派言論。美國官員表示，今年夏天的訪問，旨在讓兩國政府有機會在美國選戰白熱化之前，就雙邊關係進行坦誠對話。

路透：減少甲烷或可合作

華府智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻表示，「對中國來說，今年是最後機會，因為明年美國總統大選，情況可能更糟」。

路透報導，中國和美國是世界上最大的兩個二氧化碳排放國，兩國在氣候領域的的合作，被視為努力抑制全球暖化的關鍵。由於中美間持續的政治緊張局勢，預計柯瑞此行不會為兩國氣候談判增添太多動力，但在減少甲烷等問題上，或存在潛在的合作空間。