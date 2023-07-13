北約峰會批中「明示的野心」、威脅台灣 北京反嗆

北約在立陶宛結束兩天領袖峰會，也利用機會與亞太四國舉行會議。自左至右為：澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、北約秘書長史托騰柏格、紐西蘭總理希金斯、南韓總統尹錫悅。（Getty Images)

繼去年北約 峰會首度將中國定位「體制性挑戰」後，今年峰會11日發布的公報再將中國列入指控目標，31個盟國領導人對中國議題的共識直指，「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

今年北約峰會焦點為俄烏戰爭和烏克蘭 能否加入北約，關於中國的段落有322字，去年跟前年則分別為304字和225字。

北約連2年邀請印太國家與會

今年在立陶宛舉行的峰會，是繼去年在西班牙馬德里峰會後，第二年邀請印太夥伴與會，與會領導人包括澳大利亞總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeo）。

中方批北約到亞太挑起對抗

北約是否再向亞洲擴張的疑慮，引發中國抗議。中國外交部發言人汪文斌12日回應，北約峰會公報混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。

汪文斌說，北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，加速東進；鼓動成員國不斷增加軍費，到亞太地區挑起對抗。

北約指中拒譴責俄發動戰爭

應邀列席的岸田文雄12日與北約秘書長史托騰柏格會談。雙方發布文件涵蓋16個合作領域。考慮到中國，日本和北約決定擴大在印太地區的合作。

據了解，北約原擬在東京設立連絡辧公室，但遭法國反對而未通過。

史托騰柏格說，中國愈加挑戰國際秩序規則，拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭、威脅台灣並進行大規模軍事集結。此外，中國的核現代化發展速度和規模都是前所未見，並且缺乏透明度。

美：北約不會增加印太國家

美國之音(VOA)12日報導，美國正在界定北約與印太地區接觸的界線，美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）12日表示，「我們打破美國與大西洋盟國和美國太平洋盟國之間的障礙，但我們不會增加來自印太地區的成員國。」

前一天發飆 澤倫斯基改口

拜登總統（左）12日在北約立陶宛峰會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右），澤倫斯基一改前天批評北約「荒謬」的態度，對北約的決定「欣然接受」。（路透）

俄烏戰爭是另一焦點。烏克蘭總統澤倫斯基12日在立陶宛峰會場邊會晤美國總統拜登 ，前一天還為北約拒絕提供烏克蘭加入北約的明確時間而發飆的澤倫斯基，會晤前態度丕變，對北約的軍事援助表達感激，對於烏俄戰爭結束後再談加入北約的意見，也欣然接受；這正是拜登總統的主張。

拜登接受有線電視新聞網(ＣＮＮ)採訪時稱，「我們決心保衛北約成員國每一寸領土，這是我們所有人的承諾。若衝突還在繼續，那我們都會被捲入戰爭。如果同意烏加入，我們就要與俄開戰了」。