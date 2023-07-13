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G7在北約場外議定新架構 確保烏克蘭長期安全

編譯陳曉慈／綜合報導

七大工業國集團(G7)領袖12日在北大西洋公約組織(NATO)峰會場邊議定一項「歷史性」新架構，確保烏克蘭的長期安全。G7各國將透過雙邊機制，分別與烏克蘭商定長期安全承諾，協助培養其捍衛主權、抵禦未來外侮的能力。

華爾街日報指出，新架構除了將協助基輔當局進一步抵禦俄國攻擊，也將推進烏克蘭加入北約、歐盟及其他西方組織的展望。

為期兩天的北約峰會12日落幕，華爾街日報指出，各國在會上重申對烏克蘭的安全承諾，卻未提出烏克蘭入北約的具體時程，讓烏克蘭高層頗為失望，因此讓G7「代為出馬」，簽署這分象徵意義大於實質的聯合宣言。

白宮國家安全會歐洲事務資深主任史洛特表示，新安全架構擬將協助烏克蘭培養捍衛領土主權、抵禦未來任何攻擊的軍事能力。史洛特指出，G7各國將各自透過雙邊機制，與烏克蘭商定長期安全承諾。

路透引述英國首相府聲明指稱，G7成員國都將簽署聯合宣言，闡明盟國未來數年如何支援烏克蘭結束戰爭。各國將提供烏克蘭更多防衛裝備、增加並加速情資分享、強化烏克蘭的網路和混合威脅防禦能力、擴大常態訓練和軍事演訓計畫，並進一步發展烏克蘭的工業基礎。

美聯社引述英國外交部指稱，這是首次有這麼多國家聯合為特定單一國家，提供全面的長期安全關係安排。

在G7宣告的新架構，各成員國將同意與基輔簽屬雙邊協議，討論軍援細目。史洛特指出，「多重雙邊架構」是向俄羅斯宣告，「時間不站在他們那邊」。

俄烏戰爭開打已逾500天，北約及成員國含日本的G7都試圖向烏克蘭總統澤倫斯基保證，只要有必要，將持續對烏提供安全及人道援助。美國總統拜登曾提議烏克蘭採用類似華府援助以色列的機制；白宮曾向以色列承諾，每年提供價值38億美元的軍援，每十年一簽。

烏克蘭 G7 北約

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