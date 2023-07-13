克宮：普亭10月訪中國 出席一帶一路峰會

俄國總統普亭。（美聯社）

克里姆林宮12日表示，俄國總統普亭 訪問中國一事已經「排上日程」，並補充說，現在正是兩國進一步鞏固本就良好關係的好時機；但中國外交部尚未證實俄方的說法。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)12日在例行記者會上指出，「現在絕對是保持俄中雙邊關係發展的好時機…具體日期待商定後會宣布。各層級仍持續溝通中。」培斯科夫說，普亭預計訪中期間，將與中國國家主席習近平 討論雙邊經貿合作及全球問題。

俄羅斯 在對烏克蘭出兵，導致與西方關係跌至冷戰後新低點之後，進一步加強了與中國的經濟、貿易、政治和軍事關係。

普亭和習近平在俄羅斯於2022年2月24日對烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」前不久，才相互承諾打造「無上限」夥伴關係；習近平3月訪莫斯科，也與「親愛的朋友」普亭簽署了一系列經濟等項目的協議。

中國做為俄羅斯石油和天然氣的主要買家，曾為減緩烏克蘭局勢並最終停火提出計畫，但遭基輔及烏克蘭西方盟友拒絕，聲稱該計畫等於拍板幫俄羅斯擴張領土。

俄羅斯官媒塔斯社引述前俄駐中大使德尼索夫(Andrey Denisov)發言報導，稱習近平10日會見俄羅斯國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科(Valentina Matviyenko)時，表態期待普亭10月到訪。

德尼索夫表示：「習近平主席在與馬維彥科會面時表示，準備好歡迎俄羅斯總統10月訪中，參加第三屆『一帶一路』國際合作高峰會。」

中國外交部尚未正面回應此消息；外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示：「第三屆『一帶一路』國際合作高峰會將於今年稍晚舉行。中國正持續與一帶一路夥伴就相關問題進行溝通。」