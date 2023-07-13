北約公報14次提到中國 秘書長：今發生在烏克蘭 明恐在亞洲

北約盟國12日與歐盟及日韓紐澳四個亞太國家袖，12日在立陶宛的北約峰會上舉行另場峰會，突顯北約對亞太地區的重要性，遏抑中共崛起。圖為(左起)澳洲總理艾班尼、日相岸田文雄、紐西蘭總理希金斯及南韓總統尹錫悅。(美聯社)

北約 (NATO)與亞太四國(IP4)及歐盟峰會12日發表公報，加大批評中國，但也表示中俄讓北約更為團結；北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說，雖然這次峰會並未決定在東京設立聯絡辦公室，但這個選項並不排除，因為「今天發生在烏克蘭的事，明天可能在亞洲發生」。

「外交官」(The Diplomat)雜誌報導，北約峰會連續兩年邀請印太四國元首，即日本總理岸田文雄、澳洲總理艾伯尼斯(Anthony Albanese)、紐西蘭總理希金斯(Chris Hipkins)及南韓總統尹錫悅參加。今年峰會11、12日在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)舉行。

峰會上頻彈老調，解釋北約要加強與亞洲的關係；公報寫著，「發生於印太的事體，對歐洲、北約很重要。而發生在歐洲的事，對印太也重要」。

連結這兩件事而在北約峰會上討論的理由，當然是俄烏戰爭以及中國。

俄烏戰爭自然是本次峰會談論的主題，但維爾紐斯峰會公報也大為聚焦在中國；公報彙總開宗明義寫道，「中華人民共和國(PRC)的野心昭然若揭，其脅迫式政策挑戰吾人利益、安全及價值。我方對與PRC溝通、雙邊關係有所建設，保持開放態度，包括造出互惠透明，著眼在捍衛本聯盟的安全利益」。

北約領袖在公報中挑明中國進行惡性的網路及複合攻勢、其戰狼式外交言詞及假消息，另譴責北京 用盡全力想顛覆建立在法規上的國際秩序，包括太空、網路及海上領域。

維爾紐斯公報14次談及中國，新重點談到「肆應中國對歐洲、大西洋安全造成的系統挑戰」；另矢言提高警覺，「對抗中國脅迫式的戰術及千方百計想分裂本聯盟」。

峰會落幕，對設立東京聯絡辦公室雖未有定論，但史托騰柏格表示，本議題仍在，未來還要考量；他表示，安全不光是區域的事，還繫乎全球。

史托騰柏格的發言與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)大異其趣；馬克宏自行舉辦記者會表示，印太不是北大西洋，北約是根據北大西洋條約建立的組織。法國反對東京辦公室，成功在峰會公報上刪除設辦公室的言詞。