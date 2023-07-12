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僅稱條件達成可加入…北約未設烏入會時間表 澤倫斯基批荒謬

編譯陳韻涵／綜合11日電
烏克蘭總統澤倫斯基(左一)和妻子奧琳娜(左二)，與法國總統馬克宏(右二)和妻子碧姬(右一) 在北約領袖晚宴前閒聊。澤倫斯基在演說時批評北約未設定烏國入盟時間表很「荒謬」。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基(左一)和妻子奧琳娜(左二)，與法國總統馬克宏(右二)和妻子碧姬(右一) 在北約領袖晚宴前閒聊。澤倫斯基在演說時批評北約未設定烏國入盟時間表很「荒謬」。（路透）

北大西洋公約組織(NATO)領袖11日表示，當條件達成時，烏克蘭方可加入北約；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)批評，北約不設烏克蘭入盟時間表「荒謬」，強調烏克蘭會讓北約更強。

澤倫斯基推文批評北約領袖在文本草案中的「討論措辭沒有烏克蘭」，未明確說明烏克蘭加入北約的前景，烏克蘭希望北約就基輔何時、如何加入北約做出具體承諾。

澤倫斯基表示，任何未含時間表的訊息都是「荒謬的」。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，「將在盟國同意且條件符合時」，邀請烏克蘭加入北約軍事聯盟。他形容，北約今日「釋出的訊息，就烏克蘭入盟而言，是比北約先前說法都還強烈的措辭」。

消息人士透露，美國代表不滿澤倫斯基的推文；白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登總統將在峰會上與澤倫斯基見面。

史托騰柏格發言後，澤倫斯基在北約峰會舉行的立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)，以烏克蘭語發言對著數千名揮舞烏克蘭國旗表達支持的群眾說：「今日，我帶著對決定、夥伴關係和強大北約的信念來到此地，北約不應懷疑、浪費時間或不看任何侵略者。我當然希望這股信念成真，那是我們所有人都值得擁有的肯定，也是每位士兵、國民、母親與孩子的期望，難道這個願望太大了嗎？」

澤倫斯基強調，「北約會讓烏克蘭更安全，而烏克蘭將讓北約更強」；他感謝立陶宛採取「明確、坦承且鼓勵的立場」，支持烏克蘭加入北約。 

土耳其11日同意瑞典加入北約，使瑞典即將成為北約第32個成員國。

出席澤倫斯基演講的立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)將一面有彈孔的烏克蘭國旗交給澤倫斯基，隨後將這面有故事的旗幟升上旗桿。瑙塞達說：「烏克蘭正用鮮血為大家爭取時間，我們將做好準備，對俄羅斯發動強力反擊。」

前述旗幟由33名烏克蘭與立陶宛跑者，從烏克蘭城市巴赫姆特(Bakhmut)一輛遇襲坦克上取下，傳遞至維爾紐斯，象徵烏克蘭將成為北約第33個會員國；社運人士呼籲維爾紐斯民眾在家門前掛國旗展現支持，目標達成3萬3000戶。

北約 烏克蘭 澤倫斯基

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