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北約秘書長：烏缺彈藥 盟國正增產增購 11成員將供F-16訓練

編譯潘勛／綜合11日電
北約秘書長的史托騰柏格11日立陶宛北約峰會主持記者會，今年北約夏季峰會因為土耳其不再阻擋瑞典入會，顯得格外有生氣。史托騰柏格十分擔憂烏克蘭彈藥不足。(美聯社)
北約秘書長的史托騰柏格11日立陶宛北約峰會主持記者會，今年北約夏季峰會因為土耳其不再阻擋瑞典入會，顯得格外有生氣。史托騰柏格十分擔憂烏克蘭彈藥不足。(美聯社)

北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)證實，因為烏克蘭反攻快用光彈藥，盟國正增產、增購彈藥援助烏國，也因此才有國家自行決定提供集束彈藥；另外丹麥及荷蘭國防部長證實，北約11成員國自8月起將提供烏國飛行員駕駛美製F-16戰鬥機的訓練，意味將來可能將該先進戰機提供給基輔。

「晨間快報」(Morning Express)11日報導，俄國外交部9日說美國決定提供集束彈藥給烏克蘭，不啻另個絕望跡象，指出烏國反攻遭逢失敗；基輔當局表示，反攻俄軍占領區的進展，並不如3、4月所預期。

史托騰柏格表示，鑑於如此，至少短期之內，烏國快用光彈藥，所以該做的一切都要做，讓烏國取得新的彈藥供應，但哪類彈藥這個問題，事實上是各個北約成員國的決定。

拜登總統啟程歐洲之前表示，給烏國的新軍援納入集束彈藥，下這個決定雖艱難但有必要，可也不會是慣常決定，美國會確保供應足夠的155毫米砲彈給烏國。

非營利組織「身障國際」(Handicap International)認為，美提供集束彈藥給烏國，未來幾十年間都有傷及平民之虞。

Politico政治網站報導，另一方面，刻在立陶宛集會的北約各國11日矢言自8月起代訓烏國飛行員駕駛F-16戰機，先在丹麥受訓，直到訓練中心在羅馬尼亞設置完成。丹麥及荷蘭表示，第一批飛官明年初以前應能完成訓練。

比利時、加拿大、盧森堡、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典及英國都將參與代訓計畫。

荷蘭國防部長卡伊莎‧歐隆仁(Kajsa Ollongren)在維爾紐斯(Vilnius)的北約峰會會外會表示，北約已致力於代訓波蘭飛官，目前已經在做，下一步就是實在的F-16戰力；全體會員國都參與代訓聯盟，足證北約的決心，以及合作於特定方向。

截至目前還沒有任何國家提議輸送F-16戰機前往烏國，但烏國國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)表示，他絕對肯定目前只是起頭，以F-16入手，但烏國可能取得更多款式的戰機，例如歐洲戰機公司的颱風(Typhoon)戰鬥機。

北約 國防部 烏克蘭

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