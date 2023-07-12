換瑞典入北約？美將推動對土耳其200億元F-16軍售

美方允諾出售200億元的F-16戰機給土耳其，但否認是用來換取土耳其不再阻擋瑞典入會北約。圖為美國出售給荷蘭的F-16戰機本月4日正在進行盟機軍演。(路透)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日表示，拜登 政府打算推動允諾已久的計畫，軍售200億元的F-16戰鬥機給土耳其；在此之前幾小時，土國總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)才改變立場，不再反對瑞典 加入北約 組織(NATO)；蘇利文否認軍售F-16是為交換土國改變態度。

華爾街日報(WSJ)報導，蘇利文在立陶宛北約峰會會外會上表示，拜登幾個月來便表明，支持轉移F-16給土耳其符合美國及北約的利益，對此決定，拜登並未設附加條件。

路透(Reuters)報導，瑞典加入北約之途，土耳其是主要攔路虎；土國2021年10月便要求購買200億元的F-16戰鬥機以及近80套相關系統，供其現有戰機現代化。

WSJ報導，蘇利文雖否認，但美方其他官員表示，磋商時戰機銷售有列入考量，拜登政府打算用銷售F-16，換取厄多安不再反對瑞典加入北約；達成協議，讓軍售F-16更容易在國會過關；因土國反對瑞典加入北約，國會一直阻攔交機。

擺平此一最重大爭執，意味北約擴張可以在11日的年度峰會上提出；面臨俄烏戰爭，北約可擺出團結架勢。

美方官員表示，在此之前拜登政府與厄多安的最高謀士們頻頻接觸；拜登9日與厄多安交談近一小時，直接挑起軍售F-16這個問題，而且表明是為了瑞典加入北約。

華府與安卡拉多年來視這筆F-16交易案為修補雙邊國防關係受損的方法，但國會作梗，表明除非土國同意瑞典加入北約，不然不批准。

參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)7日表示，正在討論戰機軍售土耳其一事，暗示可能扭轉長久以來反對的立場； 11日他表示正與行政當局討論，「下周」可能有所決定。國會有權通過立法，阻攔或修訂軍售案。

帶頭協商讓瑞典加入北約的北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)淡化F-16對此事的影響，他11日表示，此事關係到加強合作打擊恐怖活動、解除武器外銷的限制、確保長期持續合作，此外沒有其他協議。

土耳其2017年購買俄製S-400防空系統後，美國加以制裁，且將土國逐出更先進F-35戰機研發聯盟，聲稱俄國可能用其S-400系統駭進F-35的電子設備。