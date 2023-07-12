拜登缺席北約領袖晚宴回飯店休息 引健康猜疑
拜登總統10晚間赴立陶宛首度維爾紐斯(Vilnius)出席北約年度峰會；但他11日與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)會面後，並沒有與北約領袖晚宴，而是由國務卿布林肯(Antony Blinken)代打，自己直接回立陶宛維爾紐斯酒店，此舉引起各方關注。
在被問及拜登為何缺席晚宴時，美國官員表示，拜登連續四天行程繁忙，12日還有一場大型演講要準備。白宮後來透露，拜登返回酒店撥打了一連串電話，以解決佛蒙特州嚴重洪患問題。
拜登11日稍早與土耳其強人、甫三度連任的土耳其總統厄多安會面時，信心滿滿地表示，他將贏得連任並將在未來五年與厄多安持續合作。國務卿布林肯、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)均出席了美土雙邊會議。
會面中，厄多安感謝拜登對他的當選祝賀。拜登向他表示，「我期待未來五年與你一起合作。」厄多安稱與拜登的會面是向前邁出一步，他並說：「大選即將到來，我想藉機祝你好運。」
厄多安在同一天已同意放棄反對瑞典加入北約，從而實現了土耳其的關鍵目標：自美國獲得F-16戰鬥機。拜登稍早則在北約增加第32個成員瑞典之際，誓言保衛北約「每一寸」領土。
儘管人們益發擔心拜登的健康和年齡，但現年80歲的拜登對2024年連任充滿信心。拜登若連任，他第二個總統任期結束時，將年滿86歲。
拜登8日與家人在德拉瓦州海灘度假，9日啟程赴歐，10日在倫敦會晤英國首相蘇納克(Rishi Sunak)，赴溫莎城堡拜會英國國王查理三世(King Charles III)。他12日將再轉往芬蘭訪問。
包括烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy )和妻子奧琳娜‧澤倫斯基(Olena Zelenska)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和妻子碧姬‧馬克宏(Brigitte Macron)、英國首相蘇納克和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，都出席了北約峰會首日晚宴。
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