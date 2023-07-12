我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

拜登缺席北約領袖晚宴回飯店休息 引健康猜疑

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(前左)11日出席北約峰會，前中為北約秘書長史托騰柏格，前右為東道主的立陶宛的總統瑙塞達。(Getty Images)
拜登總統(前左)11日出席北約峰會，前中為北約秘書長史托騰柏格，前右為東道主的立陶宛的總統瑙塞達。(Getty Images)

拜登總統10晚間赴立陶宛首度維爾紐斯(Vilnius)出席北約年度峰會；但他11日與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)會面後，並沒有與北約領袖晚宴，而是由國務卿布林肯(Antony Blinken)代打，自己直接回立陶宛維爾紐斯酒店，此舉引起各方關注。

在被問及拜登為何缺席晚宴時，美國官員表示，拜登連續四天行程繁忙，12日還有一場大型演講要準備。白宮後來透露，拜登返回酒店撥打了一連串電話，以解決佛蒙特州嚴重洪患問題。

拜登11日稍早與土耳其強人、甫三度連任的土耳其總統厄多安會面時，信心滿滿地表示，他將贏得連任並將在未來五年與厄多安持續合作。國務卿布林肯、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)均出席了美土雙邊會議。

會面中，厄多安感謝拜登對他的當選祝賀。拜登向他表示，「我期待未來五年與你一起合作。」厄多安稱與拜登的會面是向前邁出一步，他並說：「大選即將到來，我想藉機祝你好運。」

厄多安在同一天已同意放棄反對瑞典加入北約，從而實現了土耳其的關鍵目標：自美國獲得F-16戰鬥機。拜登稍早則在北約增加第32個成員瑞典之際，誓言保衛北約「每一寸」領土。

儘管人們益發擔心拜登的健康和年齡，但現年80歲的拜登對2024年連任充滿信心。拜登若連任，他第二個總統任期結束時，將年滿86歲。

拜登8日與家人在德拉瓦州海灘度假，9日啟程赴歐，10日在倫敦會晤英國首相蘇納克(Rishi Sunak)，赴溫莎城堡拜會英國國王查理三世(King Charles III)。他12日將再轉往芬蘭訪問。

包括烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy )和妻子奧琳娜‧澤倫斯基(Olena Zelenska)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和妻子碧姬‧馬克宏(Brigitte Macron)、英國首相蘇納克和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，都出席了北約峰會首日晚宴。

出席北約峰會的拜登總統(左)11日與地主國立陶宛總統瑙塞達(右)等政府官員，舉行...
出席北約峰會的拜登總統(左)11日與地主國立陶宛總統瑙塞達(右)等政府官員，舉行雙邊會談。(美聯社)

拜登 厄多安 北約

上一則

川普批拜登供烏克蘭集束彈：將把美國捲入第三次世界大戰

下一則

換瑞典入北約？美將推動對土耳其200億元F-16軍售

延伸閱讀

佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態

佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態
布林肯、葉倫、柯瑞接連出訪 紐時：拜登寄望高層外交穩定美中

布林肯、葉倫、柯瑞接連出訪 紐時：拜登寄望高層外交穩定美中
港區國安法實施3周年 美國延長對港緊急狀態一年

港區國安法實施3周年 美國延長對港緊急狀態一年
厄多安再推土耳其加入歐盟 轉向親歐救經濟？

厄多安再推土耳其加入歐盟 轉向親歐救經濟？

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記