拜登缺席北約領袖晚宴回飯店休息 引健康猜疑

拜登總統(前左)11日出席北約峰會，前中為北約秘書長史托騰柏格，前右為東道主的立陶宛的總統瑙塞達。(Getty Images)

拜登 總統10晚間赴立陶宛首度維爾紐斯(Vilnius)出席北約 年度峰會；但他11日與土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan)會面後，並沒有與北約領袖晚宴，而是由國務卿布林肯(Antony Blinken)代打，自己直接回立陶宛維爾紐斯酒店，此舉引起各方關注。

在被問及拜登為何缺席晚宴時，美國官員表示，拜登連續四天行程繁忙，12日還有一場大型演講要準備。白宮後來透露，拜登返回酒店撥打了一連串電話，以解決佛蒙特州嚴重洪患問題。

拜登11日稍早與土耳其強人、甫三度連任的土耳其總統厄多安會面時，信心滿滿地表示，他將贏得連任並將在未來五年與厄多安持續合作。國務卿布林肯、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)均出席了美土雙邊會議。

會面中，厄多安感謝拜登對他的當選祝賀。拜登向他表示，「我期待未來五年與你一起合作。」厄多安稱與拜登的會面是向前邁出一步，他並說：「大選即將到來，我想藉機祝你好運。」

厄多安在同一天已同意放棄反對瑞典加入北約，從而實現了土耳其的關鍵目標：自美國獲得F-16戰鬥機。拜登稍早則在北約增加第32個成員瑞典之際，誓言保衛北約「每一寸」領土。

儘管人們益發擔心拜登的健康和年齡，但現年80歲的拜登對2024年連任充滿信心。拜登若連任，他第二個總統任期結束時，將年滿86歲。

拜登8日與家人在德拉瓦州海灘度假，9日啟程赴歐，10日在倫敦會晤英國首相蘇納克(Rishi Sunak)，赴溫莎城堡拜會英國國王查理三世(King Charles III)。他12日將再轉往芬蘭訪問。