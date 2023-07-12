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川普批拜登供烏克蘭集束彈：將把美國捲入第三次世界大戰

記者顏伶如／綜合報導

前總統川普11日發表聲明說，拜登總統決定提供集束彈給烏克蘭的作法充滿爭議，等於「把美國拖入第三次世界大戰」。

川普在聲明中表示，拜登不應該提供集束彈給烏克蘭，害美國捲入第三次世界大戰，而是應該想辦法讓戰爭落幕，讓無能政府造成的可怕死亡與破壞能夠停止。

聲明指出，未爆炸的集束彈在往後數十年裡，將讓無辜的烏克蘭男女百姓及兒童喪命或傷殘，「那將是在戰爭結束已經很久之後」。

拜登上周宣布將提供烏克蘭集束彈，消息傳出兩黨都有反對聲音。拜登說，這是困難但必要的決定，因為單一彈頭武器庫存在烏克蘭與世界各地都正在迅速減少。某些盟友對於是否完全支持美國的決定出現猶豫，強調重要的是必須先跟烏克蘭取得協議，盡量降低危害平民的風險。

當集束彈(cluster bombs)引爆時，彈藥筒內的小炸彈可以在廣大範圍造成殺傷力，雖然可以用來殲滅陣容龐大的敵軍，未爆彈卻對百姓造成潛在威脅。全球超過100個國家禁止使用集束彈，美國、俄羅斯、烏克蘭並不包括在內。

川普在聲明中批評拜登提供大量武器給烏克蘭；川普指出：「我們不應該把我們自己的最後庫存都送去烏克蘭，而且是在我們的武器彈藥正在嚴重減少的時候。」

川普在聲明中表示，應該降低烏克蘭戰爭的緊張，但未說明具體措施為何。

川普在聲明中指出，拜登正在帶領美國進入第三次世界大戰，倘若戰爭發生，「將是超乎想像的惡夢—毀滅」。川普說，應該立即停止發生於烏克蘭瘋狂血腥屠殺，把重點回歸到美國核心利益。

川普對集束彈的發言與在總統任內的立場出現明顯轉變。2017年時，川普任內的國防部長馬提斯(James Mattis)決定廢除歐巴馬總統任內頒布的政策，訂定美國在2018年前將停止使用絕大多數的集束彈。

烏克蘭 川普 拜登

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