1982年泰諾投毒案釀7死 涉案者麻州過世

涉嫌1982年泰諾下毒造成七人死亡的路易斯，日前死於自宅。(美聯社)

麻州 警方10日證實，涉嫌1982年泰諾(Tylenol)下毒造成七人死亡的路易斯(James Lewis)已在家中死亡，享年76歲。這起事件也促使日後非處方藥物的包裝，採用更嚴格的包裝方式。

警消人員9日獲報抵路易斯位於麻州劍橋(Cambridge)家中，劍橋警局長卡布拉爾(Frederick Cabral)表示，「經過調查，路易斯死因無可疑之處。」

這起止痛藥泰諾被混入氰化物的事件中共有七人喪命，但無人被捕或起訴。路易斯則因向嬌生 (Johnson & Johnson)公司寄發恐嚇信要求支付100萬元才能「停止殺人」，而入監服刑超過12年，他在出獄後於1995年與妻子遷居麻州。

路易斯1982年於紐約市 被捕，他向警方說明兇手如何作案的詳細過程並承認寄信要求嬌生給予金錢，但他並非要拿到該筆現金，只是想羞辱他妻子的前東家。

路易斯有多項前科，但一直否認下毒，不過仍然被列為涉嫌重大，他甚至透過網站宣稱自己被陷害。

從1982年9月29日開始，芝加哥在三天內有七人服用含氰化物的泰諾死亡，其中包括一位12歲女孩，事後全國開始回收此藥物，而這起下毒事件也讓非處方藥物開始改採防拆封的包裝。

1983年，警方以「變色龍」形容路易斯，他曾住過好幾個州，使用至少20個化名並做過多項工作，包括電腦專家、會計師、印度織品進口商、珠寶及製藥機械銷售員和房屋仲介。

由於該案至今仍有疑團未解，一直讓受害者家屬感到懊惱，三位家人因這起事件死亡的賈努斯(Monica Janus)在2022年就表示，當時案件的調查工作「非常馬虎」。