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曾性侵300女 美「體操隊前狼醫」獄中被刺數刀

記者顏伶如／綜合報導
圖為「狼醫」2018年2月在密西根法庭接受判刑。(美聯社)
圖為「狼醫」2018年2月在密西根法庭接受判刑。(美聯社)

美聯社10日報導，遭控長期對選手性侵害及性虐待而被定罪的美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟(Larry Nassar)，9日在佛羅里達州聯邦監獄裡與另一名受刑人發生肢體衝突，被刺數刀。

報導指出，兩名知情人士透露，事件發生於佛州的柯爾曼聯邦監獄(United States Penitentiary Coleman)，納瑟胸部、背部被刀刺傷。

知情人士說，59歲的納瑟10日狀態穩定，獄方已針對這起事件展開調查。

納瑟遭控在20年期間對體操選手性侵害及性騷擾，就連美國體操界最知名的女將都難逃魔掌。美國體操協會(USA Gymnastics)、美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)2021年透過保險公司向受害人賠償3億8000萬元。

納瑟原本任職的密西根州立大學(Michigan State University)遭控疏失，後來也同意以5億元與300多名受害女性和解。

納瑟在聯邦法院及州級法院紛紛遭到定罪之後，被判處40年至175年有期徒刑。納瑟向密西根州高等法院(Michigan Supreme Court)提出上訴，2022年6月遭到駁回。納瑟辯護律師向法院聲稱，納瑟2018年遭到指控時受到不公平對待，全案應該重審。

美聯社報導，柯爾曼聯邦監獄原本就有管理人力不足的問題，負責管理納瑟被關押牢舍的獄警經常被迫加班。

報導指出，管理納瑟被關押牢舍的兩名獄警9日都是加班工作，其中一名獄警已經連續值班三班，每天工作長達16小時，另一名獄警則是連續值班兩班。

監獄 性侵 密西根州

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