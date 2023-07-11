曾性侵300女 美「體操隊前狼醫」獄中被刺數刀

圖為「狼醫」2018年2月在密西根法庭接受判刑。(美聯社)

美聯社10日報導，遭控長期對選手性侵 害及性虐待而被定罪的美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟(Larry Nassar)，9日在佛羅里達州聯邦監獄 裡與另一名受刑人發生肢體衝突，被刺數刀。

報導指出，兩名知情人士透露，事件發生於佛州的柯爾曼聯邦監獄(United States Penitentiary Coleman)，納瑟胸部、背部被刀刺傷。

知情人士說，59歲的納瑟10日狀態穩定，獄方已針對這起事件展開調查。

納瑟遭控在20年期間對體操選手性侵害及性騷擾，就連美國體操界最知名的女將都難逃魔掌。美國體操協會(USA Gymnastics)、美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)2021年透過保險公司向受害人賠償3億8000萬元。

納瑟原本任職的密西根州 立大學(Michigan State University)遭控疏失，後來也同意以5億元與300多名受害女性和解。

納瑟在聯邦法院及州級法院紛紛遭到定罪之後，被判處40年至175年有期徒刑。納瑟向密西根州高等法院(Michigan Supreme Court)提出上訴，2022年6月遭到駁回。納瑟辯護律師向法院聲稱，納瑟2018年遭到指控時受到不公平對待，全案應該重審。

美聯社報導，柯爾曼聯邦監獄原本就有管理人力不足的問題，負責管理納瑟被關押牢舍的獄警經常被迫加班。

報導指出，管理納瑟被關押牢舍的兩名獄警9日都是加班工作，其中一名獄警已經連續值班三班，每天工作長達16小時，另一名獄警則是連續值班兩班。