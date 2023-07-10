訪中行有助建立溝通管道 葉倫：美中經濟若脫鉤 全球受傷

財長葉倫9日在北京美國駐華大使館的記者會上表示，這次訪中有助於美方和中國政府的經濟團隊建立有效溝通管道。(Getty Images)

美供應鏈多元化 不代表與中國撕裂

財政部長葉倫 (Janet L. Yellen)9日結束訪中行程，表示自己與中方高層的會談，就穩定世上前兩大經濟體的關係，代表「邁進一步」，但葉倫也承認兩國仍有「重大歧見」，美方了解兩國經濟體脫鉤會嚴重損害彼此，令世界動盪，所以美方追求供應鏈多元化，不代表經濟面與中國完全撕裂；中國官媒對此表示，希望美方言行一致。

華盛頓郵報報導，葉倫在結束訪問後，9日在北京 美國駐北京中大使館舉行記者會，說明此行結果。她在記者會上沒宣布任何突破，但表示此行與中方官員建立更經常性和有建設性的對話。她坦言，「沒有任何訪問能在一夕間解決我們(美中兩國)的挑戰，但我預期此行有助於與中國的新經濟團隊建立強韌、富有成效的溝通管道」。

葉倫自稱這次行程證明拜登 政府煞費苦心，想建立美中工作關係，正取得收穫，但她表示兩國並未同意進行新的外交磋商或對話。

她表示自己要求中國政府改善對待在中營運的美方公司，另指出中國動用國家力量而在全球市場取得優勢為「不公平」。

不以大國衝突看美中關係

葉倫形容，拜登總統與她都未透過大國衝突的框架來看待美中關係；美國相信世界夠大，能讓兩國都繁榮；她來北京商談，是想參與更廣泛的同步行動，穩定關係、降低誤解的風險，另討論合作領域。

美對中設限旨在保護國安

葉倫動用自己迄今最強烈的言詞，駁斥外界宣稱美國打算減少對中國供應商的依賴，是反應出更廣大的戰略，想把世界分剖為兩大敵對陣營。葉倫表示，拜登政府限制先進電腦晶片出售給中國，即將對美國投資於中方科技業設限，這些舉措「講得很明，針對範圍很窄」，用意在保護國家安全，而非取得經濟優勢。

葉倫表示，美中經濟脫鉤不僅對兩國是災難，讓世界動盪，而且事實上不可能辦到；美方樂見全球經濟生氣勃勃、健康、自由開放及公平，而非支離破碎，強迫各國選邊站。

華郵稱葉倫建言不會影響習

華郵報導，葉倫身為經濟學者，前聯準會(Fed)主席，頻頻呼籲中國「轉向市場主導的體制」，但她的建言不太可能左右中國國家主席習近平。

中方官員則抱怨美國祭出的關稅制裁，以及對高科技貿易設限。

兩天行程之中，葉倫與習近平的新經濟團隊會談約10小時，她形容成果「直接、有實質及建設性」。葉倫此行見到中國國務院總理李強、職司經濟與外貿的副總理何立峰。

美中商業關係受苦於缺乏廣泛信任而動盪，葉倫此行試圖向北京保證，即便美國著手減少對中國關鍵商品的依賴，例如重要材料、電動車用電池及半導體，但並不希望斬斷兩國經濟關係。

中質疑葉倫「去風險」說掩飾「脫鉤」

中方公開質疑葉倫的「去風險」論調，認為只不過是政治術語，掩飾廣泛的經濟脫鉤，加深中國國內經濟的苦痛；自去年底放鬆新冠疫情封控以來，前幾個月中國經濟反彈強勁，但近幾周陷入停滯，消費者不敢自在地花錢，同時出口訂單少得令人失望。針對葉倫說法，中國半官方「環球時報」引述專家意見稱，希望美國言行一致，不要玩用「去風險」替代「脫鉤」的話術。

葉倫表示此行成功之處在重啟兩國經濟直接對話；其他拜登內閣官員也可望很快拜會北京，包括氣候特使柯瑞(John Kerry)。