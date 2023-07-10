我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

「紅色賭盤」作者沈棟：外界低估中國經濟崩壞程度

記者顏伶如／綜合報導
「紅色賭盤」作者、前北京政協委員沈棟將在美國會作證。(中央社)
「紅色賭盤」作者、前北京政協委員沈棟將在美國會作證。(中央社)

紐約時報報導，「紅色賭盤」(Red Roulette)回憶錄作者沈棟(Desmond Shum)13日將在國會作證，說明美國企業在中國做生業所面臨的挑戰。

沈棟曾經是政界關係極佳的企業家，與前妻段偉紅(Whitney Duan)在1990年代靠著政府高層人脈，建立規模達數十億的房地產開發事業王國。沈棟2015年離開中國，段偉紅兩年後失蹤。紐約時報報導，一般認為，一名政治盟友爆發貪污案之後，段偉紅便遭到共產黨拘留。

目前帶著兒子住在英國的沈棟說，如果返回中國可能遭遇不測。他表示，段偉紅失蹤後，父子兩人就再也沒見過她。

沈棟接受紐時訪問，被問到自從回憶錄在2021年出版以來，哪些事物已經出現改變。他說，首先是外界對中國的觀感變得更加負面，疫情是主要原因，各國決策者對於如何與中國打交道也加快因應腳步，必須順應趨勢潮流。

他說，第二點就是外在世界低估了中國經濟崩壞的程度有多麼糟糕。他表示，與中國企業人士對話當中驚訝發現，如今一家大型乳製品公司提高奶粉生產量，因為購買牛奶的民眾變少了，通常牛奶是民眾最後才會減少購買的商品。

沈棟指出，許多企業主管同時透露，目前員工已經明目張膽在公司偷竊、揩油，「為什麼會這樣呢？因為經濟前景實在太壞了，讓他們失去希望」。

他說，中國政府利用疫情期間政策加強管控，對企業造成影響；許多台灣工廠因此遷到墨西哥。

至於美國一方面對中國放狠話，另一方面又說希望與中國維持對話，是否讓情勢變得更加複雜，沈棟則說，川普執政四年加上拜登上台三年，可以看到美國的中國政策頗為一致，美方語氣略有改變並不會影響中方對美國的看法。

他說：「如果要重振企業信心、帶入更多資金，就需要降低緊張。他們確實希望能夠緩和或延後美國某些動作。」

紐約時報 疫情 牛奶

上一則

中方熱情接待葉倫 學者：北京料美政商圈「不是鐵板一塊」

下一則

葉倫頻向中國副總理鞠躬 挨批卑躬屈膝、辱國格

延伸閱讀

變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來

變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來
承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋

承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋
紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例

紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例
措辭不當…紐時給出豁免學貸6方案 其中竟含「死亡」

措辭不當…紐時給出豁免學貸6方案 其中竟含「死亡」

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇