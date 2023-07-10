「紅色賭盤」作者沈棟：外界低估中國經濟崩壞程度

「紅色賭盤」作者、前北京政協委員沈棟將在美國會作證。(中央社)

紐約時報 報導，「紅色賭盤」(Red Roulette)回憶錄作者沈棟(Desmond Shum)13日將在國會作證，說明美國企業在中國做生業所面臨的挑戰。

沈棟曾經是政界關係極佳的企業家，與前妻段偉紅(Whitney Duan)在1990年代靠著政府高層人脈，建立規模達數十億的房地產開發事業王國。沈棟2015年離開中國，段偉紅兩年後失蹤。紐約時報報導，一般認為，一名政治盟友爆發貪污案之後，段偉紅便遭到共產黨拘留。

目前帶著兒子住在英國的沈棟說，如果返回中國可能遭遇不測。他表示，段偉紅失蹤後，父子兩人就再也沒見過她。

沈棟接受紐時訪問，被問到自從回憶錄在2021年出版以來，哪些事物已經出現改變。他說，首先是外界對中國的觀感變得更加負面，疫情 是主要原因，各國決策者對於如何與中國打交道也加快因應腳步，必須順應趨勢潮流。

他說，第二點就是外在世界低估了中國經濟崩壞的程度有多麼糟糕。他表示，與中國企業人士對話當中驚訝發現，如今一家大型乳製品公司提高奶粉生產量，因為購買牛奶 的民眾變少了，通常牛奶是民眾最後才會減少購買的商品。

沈棟指出，許多企業主管同時透露，目前員工已經明目張膽在公司偷竊、揩油，「為什麼會這樣呢？因為經濟前景實在太壞了，讓他們失去希望」。

他說，中國政府利用疫情期間政策加強管控，對企業造成影響；許多台灣工廠因此遷到墨西哥。

至於美國一方面對中國放狠話，另一方面又說希望與中國維持對話，是否讓情勢變得更加複雜，沈棟則說，川普執政四年加上拜登上台三年，可以看到美國的中國政策頗為一致，美方語氣略有改變並不會影響中方對美國的看法。

他說：「如果要重振企業信心、帶入更多資金，就需要降低緊張。他們確實希望能夠緩和或延後美國某些動作。」