葉倫結束訪中行 2件事有助美中關係

財長葉倫(左)率領美方代表。(Getty Images)

財政部長葉倫 (Janet Yellen)此番訪問中國，與中國經濟決策者會談，兩國經濟關係的冰凍似乎有所化解；葉倫使用「多元化」(diversify)一詞而非「脫鉤」(decouple)來描述美對中政策，似乎讓中方釋懷不少；葉倫另與中國新的經濟班子長談10小時，似乎打下不錯的關係，但歸根究柢美中雙邊都沒提出新政策，未來貿易投資 科技可能進一步衝突。

紐約時報9日報導，葉倫這次行程首要目標之一，在結識中國新的經濟團隊，也想了解中國經濟現況。中國去年底解除近三年嚴峻的新冠封控，今年經濟反彈而起的力道比外界預料來得弱。

各方矚目的財長葉倫訪中之行結束，但美中關係沒有重大突破，僅保持溝通管道。圖為葉倫(左)率領美方代表，8日在北京釣魚台國賓館與中國副總理何立峰(右)率領的中方代表進行會談。(Getty Images)

至少就這些狹窄的目標上，葉倫似乎取得一些成果；她與中國首要經濟決策者交談達10個小時，尤其與中國國務院副總理何立峰。拜登政府雖與中國舉行幾次高階政治會談，但葉倫是第一次與中方談到經濟事務。葉倫在駐中大使館上的記者會上也透露出她曾與剛升為中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會面，並證實潘功勝目前代理主管人民銀行。外界認為潘功勝不久將真除人行行長。

美駐中大使伯恩斯(R. Nicholas Burns)形容葉倫重啟與中經濟會談，「很符合我方利益，就兩國有歧見事務，直接傳達強硬訊息」，而兩國利益一致之處則多多致力。

中方官員過去幾年對華府的外交用詞「脫鉤」十分感冒，生怕美方的國際大公司會帶著廣大供應鏈 及數千萬個就業機會離開中國，轉去其他國家。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)3月使用較溫和、中性的「去風險」(de-risking)一詞，一開始中方官員及國營媒體沒什麼反對，但美國國安顧問蘇利文跟著援用後，就遭到譴責。

葉倫此行沒用脫鉤，甚至避用去風險，而是談美方想讓供應鏈多元化，這個詞恰好符合中方長期的公開政策；她表示，多元化與脫鉤差別很大。

中國副總理何立峰(中)率領的中方代表。(Getty Images)

但葉倫9日召開記者會，中國官媒新華社另發表聲明，兩國許多貿易、投資及科技問題，顯然沒一點獲得解決。

中國3日就鎵與鍺兩種生產電腦晶片的關鍵金屬出口設下限制，咸認為此舉是為報復美方限制半導體出口到中國；這兩種金屬幾乎全由中國產製，但北京並未明著講。

葉倫9日試著為自己訪中行注入樂觀氣氛，也想反駁美中衝突避不可免；她表示要說明美中關係形貌絕不容易，應慎記毋忘的是雖有挑戰，未來之路並非早已設定。