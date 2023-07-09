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拜登啟程訪歐 將倡北約團結、挺烏反攻 普亭北極軍演秀兵力

編譯潘勛／綜合8日電
拜登總統9日將啟程前往歐洲參加北約組織峰會。圖為他8日在德拉瓦州家鄉的一個沙灘健行後，向媒體記者揮手打招呼。(美聯社)
拜登總統9日將啟程前往歐洲參加北約組織峰會。圖為他8日在德拉瓦州家鄉的一個沙灘健行後，向媒體記者揮手打招呼。(美聯社)

拜登總統將於9日啟程，前往歐洲參加北約組織(NATO)峰會，主旨在提倡各成員國繼續團結，支持烏克蘭對俄羅斯占領區的反攻；俄國總統普亭8日則放大招，派遣兩架圖-160(Tu-160)戰略轟炸機、兩架圖-95MS(Tu-95MS)戰略轟炸機前往北極圈軍事基地參加演習，引發外界對俄烏戰爭升級的憂慮。

北約成員國對組織角色擴張，有嚴重歧見，恐破壞和諧，這次年度峰會成效可能適得其反。此外俄烏戰爭似乎變成無休無止的泥淖，烏軍反攻進展不如預期，也可能危及北約的凝聚力。

這次北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)舉行，焦點放在世界領袖如何幫助非成員國的烏克蘭，例如提供哪類軍援、更長期的安全安排應如何進行、是否讓烏國加入北約。

專研歐洲的學人莫納漢(Sean Monaghan)表示，各方關注維爾紐斯峰會，想了解通稱的烏國包裹方案如何。

美國已支出或保證提供750億元協助烏國，並批准盟邦把自己的美製戰機派往戰場；拜登安撫其他歐洲國家繼續幫忙烏國抵禦、擊退俄軍，例如說服德國把致命武器首度送往國外，開二戰之後首例。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登將先停留英國倫敦，再前往維爾紐斯，接下來與北歐五國領袖在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會。

北約維爾紐斯峰會將是關鍵測試，看北約是否能維繫不凡的團結力道，應付俄烏戰爭，也考驗北約的信譽。

此外，峰會將討論是否同意讓烏國加入北約，其他成員國是否同意瑞典加入該集團；烏國反攻俄占領區一個月，攻勢不順，接下來要怎麼做；該如何結束俄烏戰爭；北約各國能提供怎樣的長期安全協助給烏國。

另據網媒「Newsbreak」報導，普亭為展示俄國軍力，已派遣兩架能攜核武的圖-160「白天鵝」(White Swan)超音速轟炸機、兩架能發射戰略導彈的圖-95MS轟炸機前往北極圈。圖-160降落在俄西科密共和國(Komi Republic)的蘇維茨基(Sovetskiy)空軍基地，而圖-95MS則冒嚴寒前往西伯利亞的楚科奇自治區(Chukotka Autonomous Area)。

Newsbreak指出，普亭的舉動引發關切，擔憂緊張態勢升級，增加第三次世界大戰爆發的風險。四架俄機前往北極圈的消息，已獲俄國長程空軍指揮官柯比拉許(Sergey Kobylash)證實。柯比拉許稱圖-160是俄國核戰力三角中最重要的部分。

北約 俄國 拜登

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