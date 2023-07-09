土總統厄多安表態挺烏入北約 澤倫斯基認近期難加入

土耳其總統厄多安(右)8日對到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(左)表示，支持烏克蘭加入北約，他也宣布俄羅斯總統普亭將於8月來訪，正在施壓俄羅斯把黑海穀物倡議延長至少三個月。(歐新社)

土耳其 在俄烏戰爭期間與雙方皆保持關係，試圖充當調解人，土國總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)8日並表態支持烏克蘭 加入北約 ，不過烏克蘭總統澤倫斯基認為近期無法迅速加入。澤倫斯基結束在土耳其訪問時，順道將成為俄羅斯戰俘的五名前駐馬立波亞速鋼鐵廠的指揮官從土耳其帶回國，此舉立刻引起俄羅斯譴責。

全國公共廣播電台(NPR)報導，澤倫斯基本次歐洲行，目的是爭取加入北約的支持，而這是俄烏戰爭爆發後他首次到訪土耳其。在8日的聯合記者會上，厄多安表示「烏克蘭毫無疑問值得加入北約」。他補充說，俄羅斯總統預計8月訪問土耳其，土耳其正在施壓俄羅斯，把即將於本月17日到期的黑海穀物倡議延長至少三個月。

北約各國領導人11日將在立陶宛維爾紐斯(Vilnius)舉行峰會，預計將重申烏克蘭遲早會加入北約。

澤倫斯基在峰會前已獲得一些國家的支持，如捷克承諾戰爭一結束就同意其加入北約，但許多國家並不支持過於倉促的行動。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)便說，這將在「不遠的將來」實現，但不會是在下周峰會上，烏克蘭在加入前「仍需採取進一步措施」。

拜登總統也在CNN於7日播出的採訪中表示，北約內部對於是否即刻讓烏克蘭加入北約未達成一致。「此時此刻正值一場戰爭，只要還未結束，那代表我們也都陷入戰爭、與俄羅斯交戰。」

連澤倫斯基本人也承認烏克蘭無法快速加入，因為俄羅斯幾十年來便一直堅決反對烏克蘭加入，此舉將迫使北約與俄羅斯發生直接衝突。