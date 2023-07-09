保衛北約峰會領袖 各盟國派先進武器護立陶宛首都

立陶宛首都維爾紐斯的維爾紐斯機場7日可見到德國的「愛國者」防空系統。(美聯社)

北大西洋公約組織(NATO)峰會定於11至12日在立陶宛 首都維爾紐斯(Vilnius)舉行，由於距俄羅斯盟友白俄羅斯 的邊境只有32公里、離俄羅斯本土也僅151公里，此地已經變成了先進武器拱衛的金城湯池，以保護與會的拜登總統跟其他成員國領袖。

為了保衛這次的NATO峰會，16個盟國派出了合計約1000兵力負責，許多國家則提供了波羅的海國家缺乏的先進防空系統，如西班牙帶來了「國家先進防空系統」(NASAMS)，德國部署了12輛愛國者飛彈發射器，用於攔截戰機、彈道飛彈或巡弋飛彈。

立陶宛總統瑙塞達表示，「拜登與40國領袖即將抵達，我們的天空若得不到捍衛，可就太不負責了」。

除了防空系統之外，德國也跟波蘭派出直升機強化的特種部隊。法國派出凱撒自走榴彈砲，並跟芬蘭與丹麥將戰機駐紮在當地，還與英國提供反無人機能力，其他國家則派遣了應對任何核生化攻擊的裝備。

立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞等波羅的海國家曾經受到莫斯科的統治，現在都成了北約 與歐盟的一員，也都花了GDP的2%以上在國防預算上，比起大多數其他北約盟國的比率更高。不過，對於總人口約600萬的三國來說，這些錢仍不足以維持龐大的軍隊、投資國造戰機或先進防空系統。