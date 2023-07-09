拜登曾警告習：與普亭打交道要小心 稱中國仰賴西方投資

拜登總統受訪透露，他曾警告中國國家主席習近平說，與俄國總統普亭打交道要小心，因為中國仰賴西方投資。圖為拜登2021年11月在白宮與習近平視頻通話。(美聯社)

拜登 總統9日啟程前往歐洲出席北約 峰會前夕，接受有線電視新聞網(CNN)專訪，暢談美中關係在內的國際局勢。拜登表示，他告訴中國國家主席習近平，與俄國總統普亭打交道千萬要小心，「因為北京仰賴西方的投資」。

拜登表示：「這不是威脅，而是觀察過後的評論」。

拜登指烏戰後 已600家美企撤出俄國

拜登告訴習近平：「自從俄羅斯入侵烏克蘭 以來，已有600家美國企業撤出俄羅斯。你告訴過我，中國的經濟仰賴歐洲和美國的投資。所以要小心，千萬請注意。」

拜登稱習近平未全力支持俄國

被問及習近平的回應時，拜登說：「他有在聽，沒有爭辯。如果大家有留意到的話，他並未全力支持俄羅斯。所以我想我們可以找到一種方法來解決這個問題」。

拜登未透露他何時對習近平提出這一警告。但習近平今年3月20日至22日對俄國事訪問期間，他與普亭舉行了兩天的會談，雙方熱情洋溢地稱讚中俄友誼，並共同批評西方，但在烏克蘭問題上沒有取得外交突破的跡象。

習會見普亭 當面反對動用核武

「金融時報」(FT)5日援引西方和中國官員的話說，習近平3月訪問莫斯科期間與普亭會面時，曾警告他不要在烏克蘭使用核武。從那時起，中國官員私下都把俄羅斯未對烏克蘭使用核武的功勞歸功於習近平對普亭的談話。

報導說，北京多次反對俄羅斯對烏克蘭動用核武。習近平在去年11月與拜登的會晤中，同意拜登的觀點，即「核戰爭永遠不應打，也不可能贏」，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武。

習近平和普亭的最近一次公開互動，是7月4日在上海合作組織峰會上的視頻會晤。

拜登出發前，白宮國家安全會議發言人柯比6日接受「美國之音」(VOA)訪問，被問到此次有四個印太北約夥伴國受邀參加維爾紐斯峰會。北約邀請這些夥伴國是向中國發出什麼樣的信息？

柯比回答：「這不是為了向中國發出信息。這些國家也都支持烏克蘭，當然是以不同的方式。但是你已經看到，北約最近談到了中華人民共和國對歐洲大陸構成的挑戰。這些印太國家有與中華人民共和國接觸的獨特經歷，可以為討論帶來一些寶貴視角」。

烏加入北約? 拜登指時機「不成熟」

北約在立陶宛維爾紐斯舉行峰會在即，烏克蘭要求峰會邀請烏克蘭加入北約，或者宣布何時準備好接納烏克蘭。拜登認為現在時機「不成熟」，加入北約涉及民主化等改革，需要時間。美國需要為烏克蘭加入北約提出一條合理道路，但他同時強調，自己首要任務是維持北約團結。

美國7日宣布向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括首次提供集束彈藥。拜登表示，提供集束彈藥是艱難的決定，美國與盟友討論過這個問題，烏克蘭正在耗盡彈藥，因此他們需要這些彈藥。

美方承認提供集束彈藥可能會造成更多平民死傷，但蘇利文指如果烏方彈藥不足，而令俄方取得更多烏方土地及統治更多烏國國民，一樣會造成重大危機。

美國財政部長珍葉倫8日繼續對中國訪問。美中圍繞包括台灣、俄羅斯在烏克蘭的戰爭、美國對先進技術的出口禁令不斷增加以及中國國家主導的產業政策等國家安全問題上都存在較大分歧，兩國關係的緊張和悲觀在加劇。