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拜登警告習近平：與普亭打交道要小心

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拜登警告習近平：與普亭打交道要小心

編譯張佑生／即時報導
總統拜登。（歐新社）
總統拜登。（歐新社）

總統拜登9日前往歐洲參加北約峰會前夕，接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，暢談美中關係在內的國際局勢。拜登表示，他告訴中國國家主席習近平，與俄國總統普亭打交道千萬要小心，「因為北京仰賴西方的投資」。

拜登表示：「這不是威脅，而是觀察過後的評論」。

拜登告訴習近平：「自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有600家美國企業撤出俄羅斯。你告訴過我，中國的經濟仰賴歐洲和美國的投資。所以要小心，千萬請注意」。

被問及習近平的回應時，拜登說：「他有在聽，沒有爭辯。如果大家有留意到的話，他並未全力支持俄羅斯。所以我想我們可以找到一種方法來解決這個問題」。

烏加入北約還不成熟

拜登出發前，白宮國安會發言人柯比6日接受「美國之音」（VOA）訪問，被問到這次有四個印太北約夥伴國受邀參加維爾紐斯峰會。北約邀請這些夥伴國是向中國發出什麼樣的信息？

柯比回答：「這不是為了向中國發出信息。這些國家也都支持烏克蘭，當然是以不同的方式。但是你已經看到，北約最近談到了中華人民共和國對歐洲大陸構成的挑戰。這些印太國家有與中華人民共和國接觸的獨特經歷，可以為討論帶來一些寶貴視角」。

北約在立陶宛維爾紐斯舉行峰會在即，烏克蘭要求峰會邀請烏克蘭加入北約，或者宣布何時準備好接納烏克蘭。拜登認為現在時機「不成熟」，加入北約涉及民主化等改革，需要時間。美國需要為烏克蘭加入北約提出一條合理道路，但他同時強調，自己首要任務是維持北約團結。

烏彈藥將盡才供集束彈

美國7日宣布向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括首次提供集束彈藥。白宮國家安全顧問蘇利文指，拜登已經批准，形容這是正確的做法，並表示幫助烏克蘭對抗俄軍的需要超過有關風險。

拜登表示，提供集束彈藥是艱難的決定，美國與盟友討論過這個問題，烏克蘭正在耗盡彈藥，因此他們需要這些彈藥。

美方承認提供集束彈藥可能會造成更多平民死傷，但蘇利文指如果烏方彈藥不足，而令俄方取得更多烏方土地及統治更多烏國國民，一樣會造成重大危機。

目前全球有超過120國禁用集束彈，但不包括美國、俄羅斯及烏克蘭。

烏克蘭 北約 拜登

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