葉倫邀中國女學者餐敘 談「決策桌上唯一的女性」經驗

美國財政部長葉倫8日中午邀請6名中國女性經濟學家共進午餐，相互分享「決策桌上唯一的女性」的經驗故事。圖為葉倫（左二）7日在北京與美國企業代表座談。（路透）

財政部 長葉倫 訪中行進行到第三天。8日中午葉倫邀請6名中國女性經濟學家共進午餐，葉倫向與會者表示，「我們有著相似的故事和經驗，如在經濟學領域的經歷，或是身為房間內決策桌上唯一的女性所面臨的挑戰」。

路透社指出，這是葉倫在繼與「以男性為主」的中國政府領導人會面後，旨在強調性別多樣性的一場活動。報導並指，葉倫是第一位擔任美國財政部長的女性，她將女性對經濟的貢獻和重要性作為其任期的焦點。因此她經常在出差期間會見女性經濟學家和企業家，並讚揚提高女性參與勞動力和領導力的好處。

據美國財政部官網消息，葉倫於會上表示，自她從20世紀的1970年代開始職涯以來，她親眼目睹了中國採取的市場經濟政策如何改變了國家，並使數億人脫貧。

葉倫說，她希望這些政策能夠得到進一步落實，這對中美兩國以及更廣泛的全球經濟都有好處。 路透報導指，這呼應了葉倫7日會見李強時對中國轉向市場化改革的敦促。

葉倫對與會學者說，「我很想了解您的背景和研究，包括您最初對經濟學感興趣的原因以及您如何看待自己的職業發展」。

據報導，在中國國家主席習近平執政這10多年間，中國政界和政府高層職位中的女性人數有所下降，勞動力中的性別差距擴大，政府更加強調女性的「傳統角色」。

報導指，聯合國 日前一份報告敦促中國採用法定配額和性別平等制度，以提高女性在政府中的平等代表權。這份報告來自聯合國「消除女性歧視委員會」，該委員會發現，在中國第14屆全國人大代表中，女性比例僅略高於26%。本屆政治局24人名單沒有女性代表，這是20年來的首次，且7名常委中也沒有女性。

另，據美財政部消息，葉倫午餐會上還有提到美國與中國人民的關係。葉倫指出，美中政府雖存在分歧，但美國與中國人民並不存在分歧，並稱美國以有數百萬中國移民而自豪。她還說，美國熱切歡迎中國遊客、中國學生前來。