葉倫晤中副總理何立峰：美中應直接溝通、公平競爭

美國財政部長葉倫8日下午會見中國國務院副總理何立峰，她重申美中應直接溝通，且不是贏者通吃，而是在公平的規則下良性競爭。圖為葉倫（左二）7日在北京與美國企業代表座談。（路透）

財政部 長葉倫 訪中行進行到第三天。8日下午，葉倫與中國國務院 副總理何立峰會晤。葉倫表示，美中在2022年貿易紀錄仍創歷史新高，這一事實表明「儘管近期局勢緊張，我們的企業有足夠的空間參與貿易和投資」。她並重申，美中應直接溝通，且不是贏者通吃，而是在公平的規則下良性競爭。

據美國財政部官網公布葉倫事先準備好的講稿，葉倫說，美國總統拜登和中國國家主席習主席於去年11月舉行首次會晤，為雙邊作為高官加強溝通、努力維護宏觀經濟金融穩定提供了指導。

葉倫表示，在複雜的世界經濟形勢下，兩大經濟體就應對各種挑戰密切溝通和交換意見，有迫切的需要。她認為溝通可以幫助雙方更全面地了解全球經濟前景，並為加強兩國經濟做出更好的決策。

葉倫再度向何立峰提及7日與中國總理李強會面時，葉倫所說的，美中應該尋求一種良性經濟競爭關係。她強調，這種關係不是贏者通吃，而是在一套公平的規則下，隨著時間的推移，將使兩國受益。

葉倫也說，「如果我們對具體的經濟實踐有擔憂，我們應該且也會直接溝通」。 她並相信兩國可以沒有正義的方式進行經濟上的互動。如同雙邊2022年貿易創歷史紀錄，「儘管局勢緊張」。

路透報導指出，儘管近期有聲音談論「中美脫鉤」，但最新數據顯示，兩國貿易關係從根本上來說是穩固的，去年雙向貿易額達到創紀錄的6,900億美元。

葉倫並提到了全球挑戰。她說，例如新興市場和發展中國家的債務困境以及氣候變化，「我們有責任對自己的國家和其他國家進行合作」。

葉倫最後重申，美國將採取有針對性的行動來保護國家安全。她也強調，「雖然我們可能對這些行動存在分歧，但我們不應讓這種分歧導致誤解，特別是由於缺乏溝通而產生的誤解，這可能會不必要地惡化我們的雙邊經濟和金融關係」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點