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美將供烏集束彈 白宮強力辯護 拜登：烏彈藥將盡才做艱難決定

編譯盧炯燊／綜合7日電
美國在俄烏戰爭滿500天之際，於7日宣布將提供基輔集束彈，彌補軍需對抗俄羅斯。圖為科羅拉多空軍國民兵兩名戰士檢查集束彈。(路透)
美國在俄烏戰爭滿500天之際，於7日宣布將提供基輔集束彈，彌補軍需對抗俄羅斯。圖為科羅拉多空軍國民兵兩名戰士檢查集束彈。(路透)

美國7日宣布將提供集束彈(cluster munitions)給烏克蘭，協助烏軍對抗入侵的俄羅斯軍隊，這將為烏軍反攻提供強大助力，但遭到人權組織以及民主黨人的反對。

拜登總統為他向烏克蘭提供集束彈的「艱難決定」辯護，他7日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，這是烏克蘭對抗俄羅斯的關係，而烏克蘭已承諾謹慎使用這些被國際禁止的炸彈。

拜登表示，他經過一段時間才被說服作此決定，最終採納國防部的建議，並與盟友及國會議員討論了此事。 他說烏克蘭的彈藥即將耗盡，而提供集束彈是臨時解決方案以抵抗俄軍。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在白宮簡報會承認，集束彈有造成大量平民死亡的風險，這也是白宮盡可能延遲作出決定的原因，然而若俄軍占領更多烏克蘭土地，這是美國沒法容忍的。他說美國將會提供降低「啞彈率」的集束彈，減少散落在平民區的未爆小型炸彈。

國防部政策次長卡爾(Colin Kahl)在國防部簡報會表示，這些啞彈率較低的集束彈，在1998年至2020年做了五次測試，啞彈率低於2.35%。他拒絕透露將向烏克蘭提供多少集束彈，只說美國庫存數十萬枚。

卡爾聲稱烏克蘭已作出書面保證，不會在城市的平民區使用，也會核算使用地點。

拜登這個決定在國內外遭到反對，預料他即將赴立陶宛出席北約峰會時會遭到盟國質疑。包括英、法、德等盟友在內的110多個國家已簽署「國際禁止集束彈公約」，但美、俄、中及烏克蘭沒有簽署。

聯合國人權辦公室發言人也指出，應立即停止使用這類彈藥，不得在任何地方使用。

國會跨黨派未爆彈藥及排雷黨團主席、賓州民主黨籍聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)發聲明說，儘管烏克蘭的勝利是全球民主國家的重大勝利，但絕不能以犠牲美國價值觀作為代價。明州民主黨聯邦眾議員麥科林(Betty McCollum)也指這決定不但沒必要，而且是可怕的錯誤。

但共和黨人普遍支持，阿肯色州共和黨籍聯邦參議員科頓(Tom Cotton)說，烏克蘭需要獲得俄軍已在使用的武器。

俄烏戰爭滿500天之際，美國7日宣布將提供基輔集束彈，彌補軍需對抗俄羅斯。針對外...
俄烏戰爭滿500天之際，美國7日宣布將提供基輔集束彈，彌補軍需對抗俄羅斯。針對外界批評集束彈會傷及無辜平民，白宮國安顧問蘇利文辯護。(歐新社)

烏克蘭 拜登 白宮

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