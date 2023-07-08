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美去年還矢言禁用集束彈…俄烏戰情勢 促拜登態度轉變

編譯潘勛／綜合7日電
美國一些政界人物認為，烏克蘭需要獲得俄軍已在使用的武器。圖為俄軍發射到烏克蘭的未爆集束彈。(路透)
美國一些政界人物認為，烏克蘭需要獲得俄軍已在使用的武器。圖為俄軍發射到烏克蘭的未爆集束彈。(路透)

拜登總統7日表示，將把集束彈藥送到烏克蘭，幫助烏國抵禦俄羅斯侵略，但16個月前，美國駐聯合國大使琳達·湯瑪斯-格林菲爾德(Linda Greenfield-Thomas)還在聯合國大會上宣稱不容在戰場上使用該種彈藥；華盛頓郵報指出，拜登原本長期糾結於集束彈藥問題，但目前俄烏戰爭情勢終於讓他態度轉變。

華郵指出，琳達·湯瑪斯-格林菲爾德去年指日內瓦公約(Geneva Convention)禁止集束彈及真空彈；大使發言兩天後，國務院發表官方謄本，加上星號，指日內瓦公約禁止兩種彈藥用來針對平民。

華郵認為去年國務院不支持大使發言，倒是有先見之明，因為現在拜登已準備供應這種強力但令人憂懼的武器給烏克蘭。

美國許多盟國都矢言遵守日內瓦公約，不用集束彈藥，但美國、烏克蘭以及四分之一的北約(NATO)國家都未加入該公約。集束彈藥的最大問題便是戰爭結束很久以後，未爆炸的子彈藥可能還留在地面，危及友軍及平民；拜登打算繞過一條法律，同意把失敗率高於1%的集束彈藥也送去烏國。

拜登擔任聯邦參議員時代，負責外交政策，對集束彈藥問題絞盡腦汁，但他比起其他民主黨同僚更願動用集束彈；這次同意送這種彈藥去烏國正是最新例證。

拜登2008年出任副總統不久，一些民主黨聯邦參議員推動限制集束彈藥，若要送去其他國家，彈藥的失誤率要很低，而且要事先防範，不得用於人口密集區。

拜登一開始便表示，支持民主黨同僚節制集束彈藥的立場，但他也憂心完全不使用集束彈藥，會影響到戰力，因為那種彈藥「軍事上很有用」，故呼籲召開聽證會，「做好妥善準備、辦過聽證會後，應以謹慎態度為之」。

拜登2006年表示，該好好思索集束彈藥這個問題，可能立法更好。

2006年秋天，兩名民主黨參議員不顧布希總統(George W. Bush)反對，提出修法，想在人口密集區禁用集束彈藥；反對該修法的民主黨人有15個，拜登名列其中，當時擔任參議員的喜萊莉‧柯林頓也反對；但當時任參議員的歐巴馬則支持。

拜登 民主黨 參議員

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