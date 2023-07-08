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集束彈為何具爭議？1顆含數百炸彈 未爆彈成地雷 94%傷平民

編譯盧炯燊／綜合7日電
由於集束彈極具爭議性，因此包括英、法、德等在內的110多個國家已簽署「國際禁止集束彈公約」，但美、俄、中及烏克蘭沒有簽署。圖為在黎巴嫰的未爆集束彈。(美聯社)
由於集束彈極具爭議性，因此包括英、法、德等在內的110多個國家已簽署「國際禁止集束彈公約」，但美、俄、中及烏克蘭沒有簽署。圖為在黎巴嫰的未爆集束彈。(美聯社)

集束彈(cluster bombs)，也稱集束彈藥(Cluster munitions)，相當於一個攜有數十至數百個小炸彈(也稱子彈藥，submunitions)的彈藥筒，它含有多種炸藥，可以從飛機上投下，也可以從地面或海上發射；內裡的小炸彈可在有如幾個足球場的大範圍內釋放。這種武器的設計目的是摧毀坦克、裝備以及部隊，同時攻擊多個目標。

集束彈內裡的小炸彈，會設計成40%甚至50%不會即時爆炸，這就是啞彈率，但這些未爆炸彈會一直構成致命風險，若用來攻擊平民區，會造成極嚴重傷亡。因為日常活動最大機會觸動這些小炸彈爆炸，數據顯示傷亡數字裡94%是平民，其中近40%是兒童，這也成為其最大爭議之處。

五角大廈原定於2019年停止使用任何啞彈率超過1%的集束彈藥，但川普政府撤銷了這一政策。

在俄烏戰爭中，雙方都使用了集束彈。

美國庫存一批稱為DPICM的集束彈，在2016年逐步淘汰後不再使用，此次供應給烏方。它是由155公厘榴彈砲發射，每個彈藥筒攜帶88枚小炸彈，每個小炸彈的致命範圍約為10平方公尺，因此一個彈藥筒可覆蓋面積達3萬平方公尺( 7.5 英畝)。若用來攻擊坦克或裝甲車時，會產生金屬射流，擊穿金屬裝甲，是針對俄軍坦克最佳武器。

集束武器並非新武器，二次世界大戰期間就已被使用。

根據人權觀察組織指出，美國在2001年介入阿富汗時已使用集束彈，在衝突的頭三年內，聯軍在阿富汗投下超過1500枚。該組織表示，根據國際法，使用集束彈攻擊敵方軍隊或車輛並不違法，但用來攻擊平民可能構成戰爭罪。

集束彈運作方式 編譯彭尚興／整理
集束彈運作方式 編譯彭尚興／整理

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