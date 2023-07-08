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葉倫：美中競爭非贏家通吃 李強：經歷風雨 看見彩虹

特派記者廖士鋒、編譯廖振堯／綜合報導
中國國務院總理李強（右）7日在北京會見來訪的美國財政部長葉倫（左）。（美聯社）
中國國務院總理李強（右）7日在北京會見來訪的美國財政部長葉倫（左）。（美聯社）

正在北京訪問的財政部長葉倫（Janet Yellen）7日會見中國國務院總理李強，葉倫表達美國尋求與中國良性經濟競爭的願望，也強調美中密切溝通的重要性；而李強則表示加強合作是中美兩國現實需求和正確選擇，呼籲就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識。

葉倫與易綱、劉鶴、周小川會面

另方面，葉倫7日也與中國人民銀行行長易綱和中國前副總理劉鶴會面，就全球、美國和中國經濟議題進行非正式會談；她並與央行前行長周小川共進晚餐。

修補關係 美盼不脫鉤斷鏈

路透報導，外界對葉倫訪問中國、尋求緩解美中世界兩大強權之間緊張關係的預期不高。雙方官員都承認，現在維護國家安全利益優於深化經濟關係。

葉倫在北京人民大會堂與李強會談前向媒體表示，美方不尋求脫鉤斷鏈，願加強溝通避免因分歧導致誤解。她也為拜登政府的立場辯護，稱美國並不尋求與中國進行「贏家通吃」的鬥爭，而是希望採取從長遠看能讓兩國都從中受益的經濟競爭，包括美國勞工與企業。

美限制中取得敏感技術 葉倫淡化

葉倫淡化了美國為限制中國獲得敏感技術而實施的行動，她說，相關行動針對的目標範圍狹窄。華府將「在特定情況下需要採取針對性行動，保護自身國家安全」，但對此類行動的歧異不應危及兩國更廣泛的關係；她表示：「我們不應任由任何分歧導致誤解，使我們的雙邊經濟和金融關係不必要地惡化。」

北京對於美方限制其獲得敏感技術尤為不滿，已經開始採取更有力的反制措施。據英國廣播公司(BBC)報導，葉倫抨擊中國對待美國企業的做法，她告訴在中國的美國企業高管，她尤其對最近針對美國公司的懲罰性措施感到不安。

李強盼望中美重回正軌

據鳳凰網報導，李強表示，葉倫這次來中國訪問，不只中國人、美國人關注，全球都關注，各界都非常期待。李強說，葉倫一下飛機，抬頭就看到一輪彩虹；他說，中美關係也是如此，「經歷了風雨，一定能見到更多的彩虹」。

李強對葉倫說，「我也經常對中國的企業家說，我們總是要渡過一些艱難的時刻，現在看世界經濟一定是要遠一點，不能只看腳下。就像下雨天只看腳下只看到一攤泥濘，而抬頭看就能看到一抹彩霞，就能看到更多的彩虹。」

李強表示，希望美方秉持理性務實態度，和中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。

葉倫在她推特上連續推了拜會的貼文，葉倫表示拜登總統渴望與中國建立健康的經濟關係，這對雙方經濟以及美國工人和企業都有好處。她也還強調了世界最大兩個經濟體合作的重要性，對抗氣候變化、債務困境等全球挑戰。

葉倫 李強 北京

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