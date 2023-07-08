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對抗芬太尼 美組反毒聯盟 對中施壓升高

編譯潘勛／綜合7日電
美國一年有11萬人死於芬太尼，進入美國的芬太尼製品經常是中國提供墨西哥原料，製成毒品後輸入美國，因此美國一再呼籲與中國聯手打擊毒品。（美聯社）
美國一年有11萬人死於芬太尼，進入美國的芬太尼製品經常是中國提供墨西哥原料，製成毒品後輸入美國，因此美國一再呼籲與中國聯手打擊毒品。（美聯社）

國務卿布林肯7日與國際聯盟舉行線上會議，旨在向中國升高施壓，終結合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)由中國生產的前導物質經墨西哥再轉進美國；大批美國人每年因服食這種止痛藥過量而致死；紐約時報報導，因更廣大的地緣政治問題，四年前美、中掃蕩芬太尼的合作已消失無存。

報導指出，財長財長葉倫本周在北京會見中方官員，勢必也挑起芬太尼問題；財政部「外國資產管制辦公室」 (Office of Foreign Assets Control)已對中國、墨西哥疑似生產芬太尼的各公司施加制裁，盼有助全國打擊芬太尼危機。

四年前北京出台全面法律，禁止芬太尼這種鴉片類合成製品，讓前總統川普讚美中國國家主席習近平的「了不起人道主義姿態」；美、中執法人員還聯手偵辦、起訴中國的芬太尼走私分子。

但目前因為美中對貿易、人權、俄羅斯、台灣等更廣的地緣政治問題而緊張，合作掃盪芬太尼陷入停滯，最能代表美中關係陷入谷底。

布林肯發言伊始指出，2022年美國人因藥物濫用致死近11萬人，其中三分之二涉及芬太尼，死者年紀在18到49歲之間；布林肯強調，這個問題無法由單一國家自行解決。

約84國組成初步聯盟，同意合作掃蕩芬太尼；國務院負責國際毒品、緝毒助卿羅賓森(Todd D. Robinson)表示，中國也受邀參加，但沒跡象指出北京當局有意願加入；相形之下，芬太尼等致命鴉片類毒品供應鏈的另一重要國家墨西哥已經加入。

羅賓森6日簡報表示，中國身為全球夥伴，必須做更多來打斷非法合成類毒品的供應鏈。

布林肯6月訪問中國時在北京呼籲中國與美重啟合作，管制毒品；北京是在前眾院議長裴洛西去年8月訪問台灣之後，凍結與華府對毒品問題的聯繫。

布林肯在北京表示，兩國已同意「設立工作群或聯合單位」，打擊芬太尼走私；但幾天後，聯邦檢方便起訴四家據說走私化學物質給墨西哥毒品集團、供其生產芬太尼的中方公司；美中合作緝毒的任何希望因此都告減弱。

中方接下來抨擊美國，指美方自己委過卸責，把社會問題推給中國，而中國就打擊芬太尼不遺餘力。

北京 毒品 布林肯

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