玉淵譚天：華盛頓對中最後鴿派 葉倫進退維谷

中國央媒認為財長葉倫受到專業和官僚兩種角色的拉鋸，在美國政壇進退維谷。（美聯社）

代表中國官媒中央電視台的微博公眾號「玉淵譚天」在微博發文分析葉倫 在拜登 政府裡的地位變化，該文認為，作為「華盛頓對華最後的鴿派」，葉倫的思想正在進一步發生轉變。她在過去兩年緩和了華盛頓部分反華政策，但她的意見始終難以影響華盛頓的主流意見。從這個角度上來看，葉倫身在專業與官僚兩種身分中搖擺，在美國政壇，進退維谷。

專業與官僚身分中搖擺

玉淵譚天的文章稱，葉倫除了財政部長，還有一重身分——經濟學家。2020年11月，拜登當選總統後由顧問連絡葉倫，詢問出任財長的意願，但葉倫拒絕了。大選結束兩周多後，拜登本人約見葉倫，這次葉倫同意了。但在擔任財長前，葉倫已經有足夠的影響力，她曾在2014年擔任美國聯準會主席，是美國歷史上第一位擔任此職位的女性。

葉倫在卸任聯準會主席後回歸學者身分，但她仍保持對失業問題的關注。這個關注，也成為她接受拜登邀請的重要因素。但事情和葉倫想的並不一樣。

玉淵譚天引用半年前出版的葉倫最新傳記，該書作者披露了拜登選擇葉倫的原因：相比於葉倫的專業能力，拜登更看重的是葉倫的「好人緣」。但很快，葉倫就發現，自己的建議並不會被採納。預想與現實之間的巨大差距，也讓葉倫開始在專業與官僚之間搖擺。

2021年3月11日拜登簽署了1.9萬億美元的經濟救助計畫。作為經濟學家的葉倫，對計畫的規模和內容提出了異議。救助計畫中，有一項內容是為符合條件的美國人直接發放1400美元支票。文章指，曾任聯準會主席的葉倫很清楚，聯準會通過加息來解決通膨，而加息會抑制經濟，這會引發企業的裁員潮，進一步加劇失業。

文章指，儘管葉倫是經濟學家出身，但她現在畢竟擔任著財長職位。這些異議，都是葉倫私下的表態。在公開場合，葉倫都對拜登政府的經濟救助計畫表示支持。

隨後，拜登政府開始醞釀更多的刺激計畫。葉倫無法公開提出反對意見，但也曾通過旁敲側擊的方式提醒拜登政府刺激計畫能夠有所收斂。文章說，葉倫將提醒的方向，聚焦在一個大家無法迴避的問題上——債務危機，這一問題，屬於財長的業務範圍。

債限問題影響決策地位

文章說，上個月，在經歷多輪談判後，民主共和兩黨達成限債協議。儘管共識達成，但一直以來各方的分歧，並沒有解決。根據美國媒體披露，與拜登關係密切的白宮 官員希望將債務危機的責任歸咎於共和黨人，而葉倫並不傾向於界定是誰的責任，她關注的是解決問題，所以，她總是向兩黨共同發出警告。這樣的做法，自然引發了民主黨人的不滿，這也影響了葉倫在美國決策層的地位。

玉淵譚天指出，葉倫的處境，很快就被美國媒體關注到了。在政治媒體Politico的報導提到，白宮選擇繞過葉倫，讓商務部長雷蒙多處理債務問題，而這「百分之百是財政部」的事情。這篇報導還提到，葉倫在稅收政策、財政官員任命等財政部通常推動決策的關鍵領域經常被忽視，或是被白宮否決。

取消對中加徵關稅遭駁

作為世界第一大經濟體，美國在處理很多經濟問題時，需要同其他國家協調。文章說，中國，自然是重中之重。只是，在涉及中國的諸多問題上，葉倫面對的阻力更大。去年，美國通膨高燒不退，葉倫也提出了自己的專業建議——取消對華加徵關稅。但葉倫的言論遭到了貿易代表署的強烈反對，貿易代表戴琪反駁了葉倫的觀點，稱這會減少她與中國談判的籌碼。

文章說，葉倫更多專業、更少政治考量的風格讓白宮很多人都不滿。正如Politico在報導中的評價，葉倫是一名技術官員，而非政治戰中的煽動者。但在其位，要謀其政。美國一位前財政部官員就曾告誡葉倫，如果你想在談判桌佔有一席之地，如果你想有話語權，你就要努力成為「戰士」，並保持這樣的形象。

文章指，為了不被完全「邊緣化」，葉倫也在發生改變。今年4月，葉倫在約翰．霍普金斯大學發表了關於中美經濟關係的重要演講。儘管她在演講中提到，不尋求與中國經濟脫鉤，但她仍提到，要將安全置於經濟之前，其主張的核心，依然是要強化對中國的競爭和壓制。

難影響華盛頓主流意見

文章說，這次表態的變化，也代表葉倫的思想在進一步發生轉變。葉倫被稱為「華盛頓對華最後的鴿派」。她在過去兩年緩和了華盛頓部分反華政策，但從目前的狀況看來，葉倫的意見始終難以影響華盛頓的主流意見。