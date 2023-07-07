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聖嬰發威創「史上最熱6月」 全球均溫上探61.7℉

記者顏伶如／綜合報導
加州兩名女子在公園內避暑，今年6月是歷年來最炎熱的6月，全球平均溫度為華氏61.7度。（美聯社）
加州兩名女子在公園內避暑，今年6月是歷年來最炎熱的6月，全球平均溫度為華氏61.7度。（美聯社）

根據美國、歐洲科學家公布最新統計數據，全球氣溫不斷上升，如今世界地圖的溫度統計表滿布象徵高溫的深紅色，寫在1979年開始追蹤地球溫度以來的最高溫紀錄。今年6月則是歷年來最炎熱的6月，全球平均溫度為華氏61.7度。

根據美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)及緬因大學(University of Maine)數據，全球平均溫度在7月4日、5日兩天都達到華氏62.9度，打破原本7月3日華氏62.6度的單日最高溫紀錄。

過去1周 熱破44年紀錄

緬因大學「氣候再分析儀」(Climate Reanalyzer)使用衛星數據及電腦模擬測量地球現況，發現截至7月5日的過去七天當中，地球每日平均溫度比有紀錄資料的44年裡任何一周都高出華氏0.08度，成為地球最熱的一周。

歐洲中期天氣預報中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts， ECMWF)氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)6日公布報告指出，2023年6月是有紀錄以來溫度最高的6月，全球平均溫度為華氏61.7度。

「哥白尼氣候變化服務」氣候科學家說，破紀錄高溫是產業排放二氧化碳與其他溫室氣體的結果，數十年來在大氣當中累積，加上太平洋出現強烈「聖嬰現象」(El Nino)的氣候影響。

科羅拉多州立大學(Colorado State University)研究人員預測，由於海平面溫度創新高，今年大西洋颶風季節風暴數量將隨之增加，估計將有18個獲得氣象單位取名的風暴，出現九個颶風，其中四個颶風威力強大，風速將高達每小時111哩。

科羅拉多州立大學熱帶氣象和氣候研究小組(Tropical Meteorology and Climate Research group)發表最新預測報告指出，絕大多數大西洋熱帶及亞熱帶地區海平面溫度都達新高，導致颶風季節風暴將會增加。

高溫 颶風 科羅拉多州

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