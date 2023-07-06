李玟親姊曝8月後將辦追思會 確切時間要等走完解剖程序

李玟在演藝圈的表現，有目共睹。（圖：迪士尼提供）

天后CoCo李玟 5日香消玉殞，享年48歲，她的姊姊李思林剛剛接受本報系聯合報電訪，言談仍難掩悲痛：「至今還是難以接受這件事，但我覺得她的肉體雖已不在，但靈魂一定會永遠陪伴在大家身邊，其實她這輩子都一直是個很正面、很快樂的人，只有這半年症狀才變得比較嚴重。」並表示8月以後會舉辦李玟的告別追思會，台灣也一定會有，但確切時間要等香港的一些程序走完（指遺體解剖），約4到6周後才能確定。

李玟驟世，外界最擔心白髮人李母必須送黑髮人這錐心刺骨的悲痛，問及目前家屬狀況，她堅強表示：「當然是很不好，但我們會努力，努力好起來中，謝謝大家關心。」

李玟因憂鬱走向輕生，但她的音樂人好友Jae Chong卻在社群網站 上驚吐李玟其實還罹患癌症 ，說她是為真正的鬥士。對此，李玟的姊姊李思林否認：「乳癌的部分已經好了，她過去一直都很樂觀，直到這半年狀況才比較不好，尤其是過去的這一星期更嚴重，之前完全沒有任何問題。」