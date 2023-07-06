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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟親姊曝8月後將辦追思會 確切時間要等走完解剖程序

記者許晉榮、梅衍儂／台北-香港電訪
李玟在演藝圈的表現，有目共睹。（圖：迪士尼提供）
李玟在演藝圈的表現，有目共睹。（圖：迪士尼提供）

天后CoCo李玟5日香消玉殞，享年48歲，她的姊姊李思林剛剛接受本報系聯合報電訪，言談仍難掩悲痛：「至今還是難以接受這件事，但我覺得她的肉體雖已不在，但靈魂一定會永遠陪伴在大家身邊，其實她這輩子都一直是個很正面、很快樂的人，只有這半年症狀才變得比較嚴重。」並表示8月以後會舉辦李玟的告別追思會，台灣也一定會有，但確切時間要等香港的一些程序走完（指遺體解剖），約4到6周後才能確定。

李玟驟世，外界最擔心白髮人李母必須送黑髮人這錐心刺骨的悲痛，問及目前家屬狀況，她堅強表示：「當然是很不好，但我們會努力，努力好起來中，謝謝大家關心。」

李玟因憂鬱走向輕生，但她的音樂人好友Jae Chong卻在社群網站上驚吐李玟其實還罹患癌症，說她是為真正的鬥士。對此，李玟的姊姊李思林否認：「乳癌的部分已經好了，她過去一直都很樂觀，直到這半年狀況才比較不好，尤其是過去的這一星期更嚴重，之前完全沒有任何問題。」

再問為何這半年狀況突然急轉直下？李思林沉默好一會兒，嘆著氣說：「我想...CoCo一定不想看到這些不開心的事情，她是那麼開朗地愛著身邊的人，也總想著要把快樂帶給別人，她一直都是這樣，只是我很心疼她總把苦痛往自己心裡吞，最後才會變成這麼不快樂。」她更期盼外界少點八卦，好好記住妹妹優異的演藝表現與才華及那個螢幕前愛笑且溫暖大女孩。

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。（取材自微博）
李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。（取材自微博）

李玟 癌症 社群網站

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