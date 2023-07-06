我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

A Love Before Time：CoCo李玟站上奧斯卡的那一天

轉角24小時
看到在台灣紅極一時的歌手李玟，能在國際舞台上唱「臥虎藏龍」主題曲...一切看起來都是那麼革新翻轉、在國際舞台上又能被關注的盼望實現。（美聯社、中通社）
看到在台灣紅極一時的歌手李玟，能在國際舞台上唱「臥虎藏龍」主題曲...一切看起來都是那麼革新翻轉、在國際舞台上又能被關注的盼望實現。（美聯社、中通社）

「我願為了愛沉睡，到永遠...」時光倒流回距今22年前，第73屆奧斯卡金像獎盛大舉行。當時由台灣導演李安執導的「臥虎藏龍」強勢問鼎奧斯卡，最終拿下最佳外語片、最佳攝影、原創音樂和藝術指導等4項大獎，創下華語電影的里程碑紀錄。在2001年3月25日頒獎典禮當天，另一個讓國際驚豔的，是歌手CoCo Lee——李玟—— 在典禮上演出「臥虎藏龍」英文版主題曲「A Love Before Time」，成為站上奧斯卡舞台演唱的「華裔」歌手第一人，也是至今最令人難忘的典禮演出之一。

根據李玟自己事後的回憶，演出前非常緊張，擔心自己會在國際巨星和大導演雲集的舞台上丟臉。李玟登台演出前向導演李安說，因為自己是在奧斯卡上第一個唱歌的亞洲人，「所以要拚命唱」——這句話讓李安印象深刻，22年後的今天，依然是導演李安回想起李玟時，感慨又敬佩的記憶。

李玟的求好心切，讓她在登台前極感焦慮，但事實證明李玟的演出贏得奧斯卡獎典禮上無數觀眾們的掌聲，再一次證明了李玟國際級的實力。

而那幾年，對於台灣而言或許也是特別的；不只是「千禧年」全球捲動的變革感受，2000年台灣在歷經戒嚴時代過後首度實現民主的政黨輪替，同一年台灣導演李安「臥虎藏龍」的震撼問世、到隔年入圍奧斯卡，又拿下了最佳外語片等大獎，看到在台灣紅極一時的歌手李玟，能在國際舞台上唱「臥虎藏龍」主題曲...一切看起來都是那麼革新翻轉、在國際舞台上又能被關注的盼望實現。

李玟2011嫁給加拿大富商Bruce舉辦的盛大婚禮曾轟動一時，但傳出先生出軌。（...
李玟2011嫁給加拿大富商Bruce舉辦的盛大婚禮曾轟動一時，但傳出先生出軌。（美聯社）

李玟出生於1975年香港，1984年舉家移民到舊金山。李玟在加州大學肄業後不久，1993年回到香港發展，獲得TVB全球華人新秀歌唱大賽亞軍，但實際上是1994在台灣正式出道。當時90年代的台灣，受到不少美國流行的刺激，包括L.A. Boyz掀起的嘻哈與R&B風潮，李玟的R&B抒情歌和能量飽滿的唱腔，立即席捲台灣樂壇。

有的人或許是從八點檔連續劇「第一世家」的片頭曲「往日情」認識李玟，也有的人從最早的「我依然是你的情人」就深受感動，或是因為衛視中文台的合作推廣，在「金田一少年事件簿」日劇代言歌都看到李玟的身影；又或者1998年「過完冬季」、「Di Da Di」、「暗示」、替迪士尼動畫「花木蘭」配音和演唱，填滿了1990到2000年代流行音樂的回憶。

近十年以來，李玟的事業重心移轉到中國，參演「我是歌手」、舉辦多場巡迴演唱。但或許也是在中國發展的必然，「政治」是無可迴避的問題——李玟也曾被中國網友質疑美籍身分，而在2022年裴洛西訪問台灣時，李玟在微博上發言「不讓外人干涉咱們」一語，又被中國網友捧為愛國天后，看在中國以外的歌迷眼裡，難免尷尬與違和。

然而娛樂媒體近年關注的焦點不是李玟的演藝，是圍繞在李玟身上的婚姻八卦，李玟本人並未針對感情婚姻公開發言，但感情紛擾卻成了糾纏李玟的夢魘，加上健康狀況大不如前、腳部也因舊傷動了手術，致使工作幾度中斷。本來李玟復健如常，還有替自己與支持的歌迷加油打氣，未料卻在2023年7月5日的深夜傳出噩耗。

李玟的R&B抒情歌和能量飽滿的唱腔，一出道立即席捲台灣樂壇。（本報資料照片）
李玟的R&B抒情歌和能量飽滿的唱腔，一出道立即席捲台灣樂壇。（本報資料照片）

李玟的二姊李思林，透過社群媒體向外界證實，李玟在家中尋短，送醫搶救後在7月5日不治身亡，享年48歲。李思林的說法是「李玟長期患有憂鬱症」，但這些資訊過去幾乎未曾讓外界知道，因此死訊傳出後讓許多歌迷極為錯愕。

李玟的死訊，不僅讓華人世界哀痛，國際社會也深感震驚，包括BBC、路透、美聯社、紐約時報、CNN等各大外媒皆刊登撰寫其訃聞報導，報導標題與內文皆描述李玟為演唱「臥虎藏龍」與迪士尼「花木蘭」中文主題曲的歌手、跨足華語、粵語、英語樂壇等等。加州的「洛杉磯時報」更大篇幅描寫李玟的出道與歌壇發展歷程，並引述2000年李玟接受泰晤士報訪問時，自述如何以粵語、華語來表現R&B曲風。

音樂成就之外，李玟也在2001年成為Chanel首位亞洲區華裔品牌大使，知名時尚媒體「女裝日報」亦報導了李玟逝世的消息，配以李玟與「時尚老佛爺」、當時的Chanel領銜設計師兼任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的合照，並提及李玟擔任品牌大使的決定一度引起反彈，原因是Chanel的愛好者認為李玟美豔性感的形象，與Chanel一貫的優雅印象不符。不過，李玟依然出席該年度Chanel的巴黎秋季時裝秀，並穿著Chanel連身裙出席第73屆奧斯卡頒獎典禮、上台演唱「臥虎藏龍」英文版主題曲「A Love Before Time」。

李玟的形象美艷性感。（美聯社）
李玟的形象美艷性感。（美聯社）

李玟過世消息傳出後，各大中文媒體也開始刨挖感情史、憂鬱症問題，但這些訊息既無法證明任何死因，也無助於理解李玟身為歌手的實力及其時代社會意義。台灣導演李安得知李玟過世的訊息，也透過助理向中央社回應：「印象中的李玟開朗可愛，當時錄製片尾曲時一切都令人感到愉悅，記得李玟當年於奧斯卡頒獎典禮演出時說，作為首位在奧斯卡獎唱歌的亞洲人，一定要拚命地唱。」

「臥虎藏龍」的主題曲分為中文版與英文版，李玟在奧斯卡典禮上演唱的是英文版「A Love Before Time」，中文版則是「月光愛人」，兩首歌曲皆由Jorge Calandrelli和譚盾作曲，中文版則由易家揚作詞。僅以「月光愛人」的歌詞，紀念這位曾於人間奮鬥、為世人帶來歡樂與勇氣的歌手——

李玟不敵憂鬱症辭世。（美聯社）
李玟不敵憂鬱症辭世。（美聯社）

永恆哪 在不在 怪我的心 放不開

北極星 帶我走 別躲藏 把愛找出來

我愛你 每一夜

我等待 我的心 為了愛 睡在月之海

孤單的我 想念誰 誰明白

等待真心人把我吻醒

我願為了愛沉睡 到永遠

李玟 奧斯卡獎 加州大學

上一則

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

延伸閱讀

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
李玟曾寫歌詞「飛向歡樂無限的樂園…」 網友淚目 ：願她遠離痛苦

李玟曾寫歌詞「飛向歡樂無限的樂園…」 網友淚目 ：願她遠離痛苦
「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質
李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為國際媒體最高點擊新聞

李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為國際媒體最高點擊新聞

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹