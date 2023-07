李玟登奧斯卡演唱「臥虎藏龍」主題曲 亞洲第一人

李玟以美式唱腔和性感造型走紅歌壇。(美聯社)

華語流行女歌手李玟 (CoCo Lee)在1990年代與2000年代是家喻戶曉的實力派唱將,她充滿活力的嗓音與唱腔,以及現場演唱的懾人氣勢與性感舞姿,讓觀眾如癡如醉。李玟的經典歌曲包括「DiDaDi」、「真情人」等,她曾演唱迪士尼動畫「花木蘭」(Fa Mulan)及華裔名導李安執導電影「臥虎藏龍」主題曲,後者讓她成為首位在奧斯卡獎 頒獎典禮演唱的亞洲歌手。

李玟本名李美林,出生香港 ,父親在她還沒出生時就過世,母親並未改嫁,而是辛苦養育三姊妹長大;李玟9歲時,舉家移民加州舊金山,就讀普雷西迪奥初中(Presidio Middle School)和拉烏瓦倫堡傳統高中(Raoul Wallenberg Traditional High School)。李玟曾短暫就讀爾灣加州大學(UC Irvine),但在大一後即退學。

曾摘金山「華埠妙齡小姐」

紐約時報報導,李玟在1991年曾摘下舊金山「華埠妙齡小姐」(Miss Teen Chinatown)后冠;這實際上是她展開明星生涯的起點。

1993年,李玟回香港參加香港電視台TVB舉辦的全球華人新秀歌唱大賽,奪得亞軍,之後簽入TVB附屬唱片公司「華星唱片」(Capital Artists)。

15張專輯 銷量破數千萬張

李玟1994年進入樂壇,累計發行15張專輯,銷量突破數千萬張。同年6月,李玟在台灣發行首張個人專輯「愛就要趁現在」,為當時台灣歌壇注入從未出現過的美式唱腔新風貌。她在快歌「DiDaDi」的MV裡,以一頭紅髮牛角與雙丸子頭造型,化身動感熱舞天后,在當年造成轟動。

1996年推出的「往日情」、「愛我久一點」,讓李玟逐漸成為主題曲與廣告歌后;1998年,李玟為迪士尼(Disney's)中文版動畫電影「花木蘭」的女英雄主角木蘭(Mulan)配音獻聲,同時演唱該電影主題曲「自己」。

1999年12月,李玟的代表作「Do You Want My Love」締造美國告示牌排行榜(US Billboard chart)第四名的佳績。

在美出道 首位出輯華裔歌手

李玟的演唱生涯不只在華人圈發光,她也推出英語專輯「CoCo's Party」、「Just No Other Way」,成為首位在美國出道的華裔歌手。

2001年,李玟成為首位登上奧斯卡舞台獻唱的亞洲歌手記錄,演唱李安執導的武俠電影「臥虎藏龍」主題曲「A Love Before Time」;該曲入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎,中文版「月光愛人」也榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

來源:Jimsky

此外,李玟也是首位獲邀於洛杉磯華特迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall),舉辦個人演唱會的華語歌手。