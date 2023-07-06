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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟登奧斯卡演唱「臥虎藏龍」主題曲 亞洲第一人

編譯陳韻涵／綜合5日電
李玟以美式唱腔和性感造型走紅歌壇。（美聯社）
李玟以美式唱腔和性感造型走紅歌壇。（美聯社）

華語流行女歌手李玟(CoCo Lee)在1990年代與2000年代是家喻戶曉的實力派唱將，她充滿活力的嗓音與唱腔，以及現場演唱的懾人氣勢與性感舞姿，讓觀眾如癡如醉。李玟的經典歌曲包括「DiDaDi」、「真情人」等，她曾演唱迪士尼動畫「花木蘭」(Fa Mulan)及華裔名導李安執導電影「臥虎藏龍」主題曲，後者讓她成為首位在奧斯卡獎頒獎典禮演唱的亞洲歌手。

李玟本名李美林，出生香港，父親在她還沒出生時就過世，母親並未改嫁，而是辛苦養育三姊妹長大；李玟9歲時，舉家移民加州舊金山，就讀普雷西迪奥初中(Presidio Middle School)和拉烏瓦倫堡傳統高中(Raoul Wallenberg Traditional High School)。李玟曾短暫就讀爾灣加州大學(UC Irvine)，但在大一後即退學。

曾摘金山「華埠妙齡小姐」

紐約時報報導，李玟在1991年曾摘下舊金山「華埠妙齡小姐」(Miss Teen Chinatown)后冠；這實際上是她展開明星生涯的起點。

1993年，李玟回香港參加香港電視台TVB舉辦的全球華人新秀歌唱大賽，奪得亞軍，之後簽入TVB附屬唱片公司「華星唱片」(Capital Artists)。

15張專輯 銷量破數千萬張

李玟1994年進入樂壇，累計發行15張專輯，銷量突破數千萬張。同年6月，李玟在台灣發行首張個人專輯「愛就要趁現在」，為當時台灣歌壇注入從未出現過的美式唱腔新風貌。她在快歌「DiDaDi」的MV裡，以一頭紅髮牛角與雙丸子頭造型，化身動感熱舞天后，在當年造成轟動。

1996年推出的「往日情」、「愛我久一點」，讓李玟逐漸成為主題曲與廣告歌后；1998年，李玟為迪士尼(Disney's)中文版動畫電影「花木蘭」的女英雄主角木蘭(Mulan)配音獻聲，同時演唱該電影主題曲「自己」。

1999年12月，李玟的代表作「Do You Want My Love」締造美國告示牌排行榜(US Billboard chart)第四名的佳績。

在美出道 首位出輯華裔歌手

李玟的演唱生涯不只在華人圈發光，她也推出英語專輯「CoCo's Party」、「Just No Other Way」，成為首位在美國出道的華裔歌手。

2001年，李玟成為首位登上奧斯卡舞台獻唱的亞洲歌手記錄，演唱李安執導的武俠電影「臥虎藏龍」主題曲「A Love Before Time」；該曲入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，中文版「月光愛人」也榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

來源：Jimsky

此外，李玟也是首位獲邀於洛杉磯華特迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)，舉辦個人演唱會的華語歌手。

李玟的國際知名度高，曾任麥可傑克森(Michael Jackson)、瑞奇馬丁(Ricky Martin)等多名巨星的亞洲巡演嘉賓。

天后李玟30年華麗演藝史。（記者闕志儒／整理）
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