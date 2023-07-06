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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

眾星悼李玟 李安回憶：奧斯卡上台前 她喊「我要拚命唱」

記者黃保慧／綜合報導
李玟(左起)、李安和楊紫瓊因「臥虎藏龍」出席比佛利山莊首映會合影。(路透)
李玟(左起)、李安和楊紫瓊因「臥虎藏龍」出席比佛利山莊首映會合影。(路透)

導演李安5日透過經紀人表示，「聽聞李玟的消息， 非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製『臥虎藏龍』中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅，臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！』懷念她」。

李玟2000年曾為李安執導電影「臥虎藏龍」演唱主題曲「月光愛人」，該曲也入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」。

李玟2001年受邀在奧斯卡上表演這首歌曲，她身穿紅色改良式旗袍禮服，在金色旋轉梯上大飆高音，渾厚嗓音震懾全場，舞者化身片中主角玉嬌龍、羅小虎，呼應東方武俠打進西方世界。

張清芳今天在臉書發文表示：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo）。」（截取自臉書）
張清芳今天在臉書發文表示：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo）。」（截取自臉書）

蔡依林以黑底圖表示：「永遠記得燦爛笑容的妳。」（截取自臉書）
蔡依林以黑底圖表示：「永遠記得燦爛笑容的妳。」（截取自臉書）

張清芳：妳永遠是最棒的

演藝界好友也紛紛發文追悼。張清芳表示：「妳永遠是最棒的。」曾擔任李玟演唱會嘉賓的蔡依林也說：「永遠記得燦爛笑容的妳。」

小S（徐熙娣）寫道：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」。...
小S（徐熙娣）寫道：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」。（截取自臉書）

小S：妳是最謙虛的天才

小S（徐熙娣）寫道：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」。

金鐘視帝吳慷仁表示：「心情不好的時候…我會聽李玟…有時候演戲哭不出來的時候我也會聽李玟…心情好的時候我更會聽李玟…浴室轉很大聲的那種…實在是難過的消息…讓人無限惋惜…」。

艾怡良貼出看李玟演唱會的影片說：「永遠保持對妳的愛。」（截取自臉書）
艾怡良貼出看李玟演唱會的影片說：「永遠保持對妳的愛。」（截取自臉書）

李玟 奧斯卡 小S

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