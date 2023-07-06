我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟11年婚爆觸礁 傳富商夫3度偷吃 她暴瘦剩42公斤

記者林士傑／即時報導
李玟2011年嫁給加拿大富商Bruce(右)，但兩人近年感情並不順遂，且傳出Bruce出軌。(取材自微博)
李玟2011年嫁給加拿大富商Bruce(右)，但兩人近年感情並不順遂，且傳出Bruce出軌。(取材自微博)

李玟近年飽受身體及心理所苦，不僅開刀使她健康大受影響，先生外遇，更使她精神備受折磨。

李玟今年2月才克服這輩子最大的恐懼，因受天生腿部缺陷所苦，決定入院動刀，手術後還跟粉絲報平安，讓大家鬆了一口氣。

李玟當時表示左腿天生有缺陷，2歲被送進醫院做手術，「可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」

那時出院之後，她完全不會走路，必須重新學起，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得」。

沒想到她去年10月初因為練舞過度導致舊患復發，髖關節移位，「在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。」於是今年2月再次動刀，經過超過半年的復健。

幕前陽光、樂觀的李玟因憂鬱症輕生不治。(聯合報資料照片)
幕前陽光、樂觀的李玟因憂鬱症輕生不治。(聯合報資料照片)

李玟另一個痛苦來自先生。今年初李玟被媒體爆出與結婚11年的加拿大籍富商先生Bruce婚變，處於分居狀態，難過的她始終不願對外回應。

兩年前即已有李玟婚變的傳聞，後又傳出她的富商先生偷吃嫩妹、三度出軌，甚至對李玟坦言不諱，後李玟暴瘦到42公斤。當時李玟二姊李思林表示：「因為這是私人的東西，我也不能作主是事實還是不是事實」。

李玟2月發文「愛情走到這裡，一個詞：tragic（悲慘）！」被認為與婚變有關，網友紛紛留言鼓勵「終於明白，是他不珍惜」、「對於不合適的人和事，離開是最好的安排」，李玟透過留言回應，「自己認為的愛是愛一個人的心、那個人的全部，如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不真的」。

李玟的微博停留在5月為新曲宣傳的貼文，她發的最後身影則是3月和楊紫瓊的合照，以及3月手術過後的疲憊身形。

李玟 楊紫瓊 關節

上一則

眾星悼李玟 李安回憶：奧斯卡上台前 她喊「我要拚命唱」

下一則

李玟登奧斯卡演唱「臥虎藏龍」主題曲 亞洲第一人

延伸閱讀

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
李玟曾寫歌詞「飛向歡樂無限的樂園…」 網友淚目 ：願她遠離痛苦

李玟曾寫歌詞「飛向歡樂無限的樂園…」 網友淚目 ：願她遠離痛苦
「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質
李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為國際媒體最高點擊新聞

李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為國際媒體最高點擊新聞

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」