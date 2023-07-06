李玟11年婚爆觸礁 傳富商夫3度偷吃 她暴瘦剩42公斤

李玟2011年嫁給加拿大富商Bruce(右)，但兩人近年感情並不順遂，且傳出Bruce出軌。(取材自微博)

李玟 近年飽受身體及心理所苦，不僅開刀使她健康大受影響，先生外遇，更使她精神備受折磨。

李玟今年2月才克服這輩子最大的恐懼，因受天生腿部缺陷所苦，決定入院動刀，手術後還跟粉絲報平安，讓大家鬆了一口氣。

李玟當時表示左腿天生有缺陷，2歲被送進醫院做手術，「可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」

那時出院之後，她完全不會走路，必須重新學起，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得」。

沒想到她去年10月初因為練舞過度導致舊患復發，髖關節 移位，「在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。」於是今年2月再次動刀，經過超過半年的復健。

幕前陽光、樂觀的李玟因憂鬱症輕生不治。(聯合報資料照片)

李玟另一個痛苦來自先生。今年初李玟被媒體爆出與結婚11年的加拿大籍富商先生Bruce婚變，處於分居狀態，難過的她始終不願對外回應。

兩年前即已有李玟婚變的傳聞，後又傳出她的富商先生偷吃嫩妹、三度出軌，甚至對李玟坦言不諱，後李玟暴瘦到42公斤。當時李玟二姊李思林表示：「因為這是私人的東西，我也不能作主是事實還是不是事實」。

李玟2月發文「愛情走到這裡，一個詞：tragic（悲慘）！」被認為與婚變有關，網友紛紛留言鼓勵「終於明白，是他不珍惜」、「對於不合適的人和事，離開是最好的安排」，李玟透過留言回應，「自己認為的愛是愛一個人的心、那個人的全部，如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不真的」。

李玟的微博停留在5月為新曲宣傳的貼文，她發的最後身影則是3月和楊紫瓊 的合照，以及3月手術過後的疲憊身形。