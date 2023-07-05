李玟曾寫歌詞「飛向歡樂無限的樂園…」 網友淚目 ：願她遠離痛苦

李玟曾說，沒有一個人是完美的，每個人生來都會吃苦，只是程度不同。(取材自微博)

歌手李玟 驚傳離世，有媒體翻出昔日對李玟的獨家採訪，引發網友關注。採訪中，「完美主義者」李玟首次直面人生傷痛，透露自己一直受腿部舊疾的困擾並說，「沒有一個人是完美的，每個人生來都會吃苦，只是程度不同，關鍵是以什麼樣的態度面對苦難。」相關訪談讓網友淚目。

李玟近年多是出現在各類音樂綜藝節目中，在2016年的「我是歌手」第四季中，她拿到了歌王稱號。2020年、2022年，新京報曾兩度對李玟進行了獨家採訪。第一次在2020年初她出道25周年世界巡演快到北京 站時，第二次是2022年中她參加港樂競唱節目「聲生不息」期間。

報導說，從45歲到47歲，李玟走出了「完美主義者」的自我設定，願意敞開心扉分享她對於音樂經歷，對自我身分和人生傷痛的感知與態度。

李玟坦言，出生就失去了爸爸再加上腿傷，成了她人生的陰影，一念及此就會忍不住默默難過。但她現在已經能夠勇敢地把人生的傷痛說出來了，希望能鼓勵那些和她一樣生來就有缺陷或處在困難之中的人堅持往前走。「沒有一個人是完美的，每個人生來都會吃苦，只是程度不同，關鍵是以什麼樣的態度面對苦難。」

她還說，「我有很多的經歷是大家不可能想像到的，希望放在一本書裡去跟大家分享，去激勵更多的人。」

兩年半之後，她出現在「聲生不息」的舞台上，坦誠地說，她的左腿比兩年半之前痛得更厲害了，連普通站立都需要不停地換姿勢，走路開始變得困難了。

參加「聲生不息」節目錄製期間，李玟還發布了新歌「樂園 Wonder」，她自己也參與了填詞，歌詞寫道，「讓煙火在你的心中盛開。你會發覺愛是無所不在。外套甩掉、甩掉，感覺快要、快要，飛向歡樂無限的樂園。」

報導說，這樣的舞曲風竟是李玟在隔離期間創作的歌曲。她她希望這首歌能讓大家暫時忘了生活中的煩惱，暫時只想要跳舞，放鬆之後再回去繼續面對工作、面對生活。

如今，這段談話也讓粉絲格外感傷，紛紛祝禱李玟能夠遠離痛苦，如歌詞說的，「飛向歡樂無限的樂園。」